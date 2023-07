Prezenter BBC oskarżony o kupowanie od 17-latka erotycznych zdjęć

Jak donosi tabloid „The Sun”, „dobrze znany” prezenter telewizji BBC miał zaoferować 17-latkowi kwotę 35 000 funtów za przekazaniu mu zdjęć o charakterze erotycznym.

Jak matka 17-latka relacjonuje na łamach „The Sun”, prezenter BBC wykorzystywał uzależnienie jej syna od cracku. „Kiedy widzę go w telewizji, robi mi się niedobrze” - komentuje. „Obwiniam go za zniszczenie życia mojego dziecka. Zabrał mu niewinność. On dawał mu pieniądze na kokainę, która go może zabić” - podsumowuje kobieta. Rodzina złożyła skargę do BBC w dniu 19 maja 2023. Miała wręcz błagać, aby mężczyzna „przestał wysyłać pieniądze”. Na dowód dziennikarzom „The Sun” przedstawiono wyciąg z konta bankowego nastolatka, który obecnie ma 20 lat, a na które wpływały liczne wpłaty od osobowości telewizyjnej. „To były ogromne sumy, setki lub tysiące funtów naraz. Pewnego razu wysłał jednorazowo 5000 funtów” - dodaje kobieta, z trudem powstrzymując łzy.





„Obwiniam go za zniszczenie życia mojego dziecka”

Matka miała sama skontaktować się ze znanym tabloidem i zapewnia, że zrobiła to nie dla rozgłosu, czy dla pieniędzy. Robi po prostu wszystko, aby ratować swoje dziecko, które w przeciągu zaledwie trzech lat zamieniło się z ze „szczęśliwego młodzieńca” w uzależniony od cracku wrak człowieka, przypominający ducha,

W jaki sposób do tej sprawy ustosunkowało się BBC? Jak czytamy na łamach „The Guardian”, władze stacji zapewniają, iż „bardzo poważnie” traktują tę sytuację. „Traktujemy wszelkie zarzuty tego rodzaju bardzo poważnie i mamy odpowiednie procedury radzenia sobie z nimi. Jeśli otrzymamy informacje, które wymagają dalszego zbadania, podejmiemy odpowiednie działania” - jak czytamy w oficjalnym stanowisku wystosowanym przez rzecznika.

Co na to BBC?

„Obejmuje to aktywne próby rozmowy z osobami, które się z nami skontaktowały w celu uzyskania dalszych szczegółów i lepszego zrozumienia sytuacji. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi na nasze próby kontaktu, może to ograniczyć nasze możliwości do czynienia postępów, ale nie oznacza to, że nasze zapytania ustają.

„Jeśli w dowolnym momencie nowe informacje wyjdą na jaw lub zostaną przekazane – w tym za pośrednictwem gazet – zostanie to odpowiednio potraktowane, zgodnie z wewnętrznymi procedurami”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Oto 6 zmian finansowych, które wchodzą w życie od lipca. W tym limit cen energii

Prawie 13 mln mieszkańców UK ma kłopot z opłaceniem rachunków

Zachowanie dwóch pijanych Rosjan przyczyną lądowania w Grecji samolotu EasyJet lecącego do Turcji

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!