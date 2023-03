Pret A Manger daje swoim pracownikom trzecią podwyżkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Pracownicy Pret A Manger mogą liczyć już na trzecią podwyżkę płac w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Popularna sieć kawiarni podnosi minimalną stawkę w kwietniu 2023 z poziomu 10,30 GBP do 10,60 GBP lub z 11,55 GBP do 11,90 GBP, w zależności od lokalizacji i doświadczenia

Dla około 7870 pracowników brytyjskiej sieci restauracji szybkiej obsługi, specjalizującej się w naturalnej żywności to z pewnością znakomita wiadomość. Wynagrodzenie pracowników sieci pójdzie w górę z 10,30 GBP do 10,60 GBP lub z 11,55 GBP do 11,90 GBP, w zależności od położenia lokalu, w którym są zatrudnieni. Podstawowe wynagrodzenie baristy zatrudnionego w Pret A Manger wzrośnie z 10,85 GBP do 11,20 GBP lub z 12,50 GBP do 12,85 GBP w zależności od umiejscowienia lokalu, w którym pracuje i posiadanego doświadczenia. Podwyżka zarobków wejdzie w życie od kwietnia tego roku. Dzięki niej pracownicy tej sieciówki mogą liczyć na pensje przekraczające pułap National Living Wag ustalony na poziomie 10,42 GBP.





Warto dodać, iż będzie to już trzecia taka podwyżka w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Poprzednie dwie miały miejsce w kwietniu i grudniu 2022. Dodatkowe 3% w ramach ostatniej podwyżki oznacza, że średnie wynagrodzenie podstawowe wzrośnie o 19% w tym okresie. Szef Pret A Manger mówi, że możliwe są dalsze podwyżki płac dla pracowników, ale ostrzegł również, że ceny dla klientów mogą wzrosnąć z powodu gwałtownej inflacji w UK.

Ile zarabiają pracownicy Pret A Manger?

Dyrektor generalny Pret A Manger Pano Christou zapewnia, że doskonale wie, jak wygląda życie personelu pracującego w jego firmie, ponieważ on sam dorastał w rodzinie, w której się nie przelewało. „Jeśli płacisz ludziom tyle, ile powinni, nie powinieneś mieć problemu z personelem. Chcę, żebyśmy płacili lepiej niż nasza konkurencja” - komentował, cytowany przez portal „The Daily Mirror".

45-letnie biznesmen, ojciec dwójki dzieci dorastał w Tooting w południowym Londynie w imigranckiej rodzinie. „Były gangi, chociaż nie byłem ich częścią. Były noże. Było ciężko” - relacjonuje. Jego ojciec pół Grek, pół Włoch, był taksówkarzem, a pochodząca z Cypru matka była pielęgniarką, która dorabiała jako sprzątaczka. Christou zaczął pracować już w wieku 14 lat. Zamiast iść na uniwersytet, zaczął pracować w McDonald's. W wieku 16 lat zarabiał 2,75 funta na godzinę.

Niewykluczone, że na trzeciej podwyżce się nie skończy

„Ceny wynajmu rosną tak znacząco, że ludzie spędzają więcej czasu w schroniskach [dla bezdomnych], ponieważ nie stać ich na pokrycie kosztów utrzymania” - zwracał uwagę Christou. Z własnego doświadczenia widzi, że nierówności w UK się pogłębiają, choć on sam nie może na nic narzekać pod względem finansowym. Z roczną pensją w wysokości 400 000 funtów plus opcjami na akcje o wartości 3,8 miliona funtów na biedę nie może narzekać. „Staram się jednak zachować pokorę” - podkreślał.

Brytyjska sieć restauracji szybkiej obsługi, specjalizująca się w żywności naturalnej Pret A Manger została założona w 1986 roku przez Juliana Metcalfa i Sinclaira Beechama. W grudniu 2022 roku na terenie Wielkiej Brytanii funkcjonowały 434 lokale pod szyldem sieci znanej popularnie po prostu jako Pret, w tym 273 w samym Londynie. Sieć funkcjonuje także poza granicami UK, we Francji, USA, Hongkongu i kilku innych krajach. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Londynie

„Chcę, żebyśmy płacili lepiej niż nasza konkurencja”

Około 90% wszystkich sklepów Pret na całym świecie przekazuje niesprzedaną świeżą żywność lokalnym organizacjom charytatywnym, przekazując codziennie ponad 16 000 kanapek, wrapów, sałatek i bagietek osobom potrzebującym. Nazwa przedsiębiorstwa pochodzi od francuskich słów prêt-à-manger („gotowe do jedzenia”).

„Jesteśmy dumni, że dokonujemy kolejnej znaczącej inwestycji w sukces i dobre samopoczucie naszych ludzi” - komentował tymczasowy dyrektor zarządzający Pret UK, Guy Meakin. „Nasi ludzie pracują niezwykle ciężko, aby Pret stało się popularnym miejscem [...] i chcieliśmy im podziękować za ich nieustającą energię i zaangażowanie. Ponieważ koszty utrzymania wciąż rosną, mamy nadzieję, że ostatnia podwyżka płac i nasz rozszerzony pakiet świadczeń w pewnym stopniu przyczynią się do dalszego wsparcia naszych ciężko pracujących zespołów”.

Zarobki w tej sieci restauracji szybkiej obsługi przekroczyły pułap Real Living Wage

„Niezależnie od tego, czy chodzi o płacenie powyżej krajowej płacy minimalnej, zapewnianie możliwości rozwoju kariery, czy przewodzenie branży w zakresie wynagrodzeń baristów, dokładamy wszelkich starań, aby Pret było satysfakcjonującym i wspierającym miejscem pracy dla wszystkich naszych zespołów i płaciło tak dobrze, jak nas tylko stać” - dodawał Meakin

