Premiera świątecznej reklamy sieci John Lewis na rok 2021 będzie miała miejsce już dziś! [WIDEO]

To znaczy, że Brytyjczycy zaczynają odliczać dni do Bożego Narodzenia!

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta... W Wielkiej Brytanii do rangi świeckiej tradycji urasta pojawienie się bożonarodzeniowej reklamy Johna Lewisa. W tym roku ma ona premierę już dziś, a więc (już!) w pierwszych dniach listopada.

Tegoroczna reklama opowiada o spotkaniu młodego chłopca o imieniu Nathan z kosmitą, którego statek rozbił się na ziemi. Akurat, podczas świąt Bożego Narodzenia. Dzięki zaangażowaniu 14-latkapochodzący z innej planety, obcy o imieniu Skye poznaje ziemskie, czy raczej brytyjskie, zwyczaje świąteczne. Za oprawę muzyczną odpowiadania Lola Young, 20-letnia autorka tekstów i piosenkarka, która wykonuje cover "Together In Electric Dreams", utworu Philipa Oakey`a i Giorgio Morodera z 1984 roku.

Zobaczcie sami świąteczną reklamę Johna Lewisa na rok 2021:

"Christmas season" w tym roku rozpoczął się wcześniej

Zwykle, świąteczne reklamy sieci John Lewis, miały swoją premierę w drugiej połowie listopada. Tak właśnie było w zeszłym roku, gdy produkcja "Give A Little Love" zadebiutowała w piątek, 13 listopada, o godzinie 7:00. Dlaczego "Unexpected Guest" pojawiło się tak wcześnie? Jak się okazuje Brytyjczycy już szykują się do świąt! Jak ujawnili przedstawiciele sieci, wyszukiwania związane ze świętami Bożego Narodzenia na stronach internetowych Johna Lewisa wzrosły o 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Trzeba więc kuć żelazo, póki gorące...

Tegoroczna "christmas ad" została nakręcona na początku tego roku w Surrey i w studiu w Londynie. Jej produkcją zajęła się agencja adam&eveDDB, a jej budżet nie został ujawniony. Po raz pierwszy od dwóch lat mamy do czynienia z sytuacją, gdy John Lewis wypuścił reklamę pod wyłącznie własnym szyldem. Dwa ostatnie filmiki powstały we współpracy z siostrzaną marką Waitrose. Oficjalna, telewizyjna premiera "Unexpected Guest" będzie miała miejsce w czwartek o 20:15 w ITV, podczas przyznania nagród The Pride of Britain Awards. Jednak można ją oglądać od dzisiejszego poranka, od godziny ósmej na oficjalnych stronach Johna Lewisa.

Dziś odbędzie się premiera świątecznej reklamy Johna Lewisa

"Nie ma nic bardziej magicznego niż odkrywanie radości Bożego Narodzenia po raz pierwszy i cieszenie się ulubionymi świątecznymi chwilami z bliskimi" - komentowała Claire Pointon, pełniąca w firmę funkcję customer director. "Po ostatnich 18 miesiącach chcieliśmy, aby nasza reklama naprawdę to celebrowała. Wiemy, że nasi klienci są bardziej niż kiedykolwiek podekscytowani tym świątecznym sezonem, ponieważ ponownie łączą się z rodziną i przyjaciółmi. Poprzez historię Skye i Nathana świętujemy przyjaźń i przypominamy sobie radość z pierwszego doświadczenia Bożego Narodzenia".

Po raz pierwszy świąteczna reklama Johna Lewisa została wyemitowana w 2007 roku. Niemal z miejsca te produkcje zdobyły sobie miejsce w sercach Brytyjczyków i stały się jednym z symboli zapowiadających nadejście świąt Bożego Narodzenia na Wyspie i wyznaczających początek "christmas season". Krótkie, poruszające filmiki stały się integralną częścią brytyjskiej kultury popularnej i trudno sobie bez nich wyobrazić święta na Wyspach.

John Lewis to brytyjska sieć domów towarowych, której początki sięgają 1864 roku, gdy przy londyńskiej Oxford Street otwarto pierwszy sklep z tekstyliami. Obecnie w całej Wielkiej Brytanii funkcjonuje 51 sklepów tej marki. Oprócz tego John Lewis otworzył swoje punktu w Irlandii i Australii.