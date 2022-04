Premier wzywa swoich ministrów do wymyślenia sposób walki z rosnącymi kosztami życia

Boris Johnson wzywa do opracowania nowych planów walki z rosnącymi kosztami życia

Premier zwraca się do członków swojego gabinetu

Ministrowe gabinetu premiera mieli zostać wezwani do opracowania nowych, "niefiskalnych" sposobów walki z rosnącymi kosztami życia w UK. Wygląda na to, że pomoc dla gospodarstw domowych zawarta w tegorocznym Spring Statement to za mało...

Jak donoszą brytyjskie media, Boris Johnson wezwał najważniejszych ministrów swojego rządu, polityków wchodzących w skład jego gabinetu, do opracowania strategii do walki z kryzysem związanym z rosnącymi kosztami życia w UK. Szef brytyjskiego rządu chciał usłyszeć od nich konkretne pomysły na wsparcie zwykłych gospodarstw domowych w ich codziennej walce. W grę mają wchodzić tylko opcje "niefiskalne", a więc nie związane ze zmianami w systemie podatkowym, w żaden sposób nie uderzające w krajowy budżet. Nie sposób nie odczytywać tego ruchu, jako przyznanie się do porażki konserwatywnych władz. Rozwiązania zaproponowane przez Rishiegu Sunaka w ramach Spring Statement 2022 ledwie trzy tygodnie temu okazały się zwyczajnie niewystarczające. Sam premier Johnson przyznaje, że trzeba zrobić więcej.

Tylko czy tak rzeczywiście się stanie i czy wczorajsze spotkanie najważniejszych polityków w kraju przełoży się na konkretne rozwiązania?

Do spotkania na najwyższych szczeblach władzy doszło w dniu wczorajszym, późnym wieczorem. Dodajmy, że na pomoc rodzinom w UK rząd nie będzie mógł przeznaczyć dodatkowych środków, a sam Johnson zaznaczał, iż prosi o rozwiązania nie wiążące się z wydatkami z budżetu.

"Wraz z rosnącymi rachunkami gospodarstw domowych i rosnącymi kosztami utrzymania w obliczu globalnych wyzwań, odciążenie Brytyjczyków i rozwój naszej gospodarki muszą być wspólnym wysiłkiem całego gabinetu" - komentował wczoraj szef brytyjskiego rządu.

"Mamy w ofercie silny pakiet wsparcia finansowego o wartości 22 miliardów funtów i od nas wszystkich zależy czy ta pomoc trafi do najbardziej dotkniętych i ciężko pracujących rodzin w całym kraju. Będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać ludzi" - uzupełniał premier Johnson.

Boris Johnson powiedział, że rząd wznowi wysiłki mające na celu promowanie programów oferowanych obecnie przez władzę, dzięki którym można otrzymać około 2000 funtów rocznie ulgi podatkowej z tytułu opieki nad dzieckiem. Z tego programu może skorzystać jeszcze około 1,3 miliona gospodarstw domowych.