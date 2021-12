Premier UK został zgłoszony do Scotland Yardu za złamanie zasad lockdownu. O co dokładnie jest oskarżany?

Fot. Getty

Brytyjska prasa huczy od doniesień o tym, że posłowie Partii Pracy zgłosili na policję samego premiera Wielkiej Brytanii. Boris Johnson miał naruszyć zasady lockdownu pod koniec 2020 roku, organizując spore imprezy na Downing Street w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. Czy premier UK złamał prawo?

Po tym, jak brytyjski premier Boris Johnson zaprzeczył niedawnym medialnym doniesieniom o złamaniu zasad lockdownu podczas imprezy, która odbyła się na Downing Street pod koniec ubiegłego roku, dwóch posłów Partii Pracy zgłosiło go na policję. O co oskarżają premiera UK?

Premier UK został zgłoszony na policję za załamanie lockdownu

Deputowani twierdzą, że w zeszłym roku, podczas ścisłego lockdownu, na Downing Street odbyły się co najmniej dwie imprezy, w których miało uczestniczyć do 50 osób. Zgłoszenie do Scotland Yardu wystosowało jak na razie dwóch laburzystów - Neil Coyle i Barry Gardiner. Poseł Neil Coyle, cytowany przez dziennik The Guardian, powiedział:

„Wydaje mi się, że złamali prawo. Większość moich wyborców przestrzegała zasad; tych, którzy nie przestrzegali, spotkały kary. Johnson nie stoi ponad prawem”.

Oskarżenia te wydają się o tyle społecznie poważne, że w tym samym czasie cała Wielka Brytania musiała trzymać się surowych restrykcji, mocno ograniczających możliwość spotykania się z bliskimi i przyjaciółmi z innych domostw.

W związku z tym posłowie zwrócili się do policji z prośbą o zbadanie doniesień dotyczących dwóch imprez w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia 2020 – jednej w listopadzie, a drugiej w grudniu. Według The Independent, premier nie zaprzeczył, że takie imprezy miały miejsce – zaprzeczył jednak temu, że złamano na nich zasady lockdownu.

Według podejrzeń laburzystów, imprezy te mogą kwalifikować się do imprez „zakazanych” w tamtym czasie ze względu na przepisy covidowe dotyczące limitu osób, mogących uczestniczyć w spotkaniach różnych gospodarstw domowych. W oświadczeniu Met Police poinformowano, że chociaż zwyczajowo nie prowadzi się dochodzeń „wstecznych” w zakresie łamania przepisów covidowych, policja przyjrzy się nadesłanym zgłoszeniom.