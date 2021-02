Premier Szkocji ogłosiła plan wyjścia z lockdownu. Jak ma wyglądać łagodzenie restrykcji na północy UK?

Fot. Getty

Premier Szkocji ogłosiła plan wychodzenia z lockdownu. Jakie restrykcje i w jakiej kolejności mają być łagodzone w północnej części UK?

Wtorkowe ogłoszenie premier Szkocji następuje po tym, jak podobny ruch wykonał premier Boris Johnson, przedstawiają plan wyjścia z lockdownu w Anglii. Plan zasadniczo inny niż przedstawiony w Anglii, przedstawiła dziś w szkockim parlamencie Nicola Sturgeon. Jakie restrykcje i w jakiej kolejności mają być łagodzone w północnej części UK?

Podstawową różnicą między planem wychodzenia z lockdownu w Anglii i Szkocji jest to, że w Anglii ogłoszono jeden plan dla całego kraju, natomiast Szkocja chce docelowo powrócić do regionalnego systemu czterech poziomów zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że w zależności od rozwoju epidemii w poszczególnych rejonach Szkocji, wprowadzane będą odpowiednie poziomy ograniczeń. Powrót do tego systemu nie nastąpi jednak od razu - wcześniej zostaną wprowadzone ogólnokrajowe zmiany zasad.

Szkocki plan wyjścia z lockdownu

W przedstawionym przez premier Sturgeon planie łagodzenia obostrzeń priorytetem są - podobnie jak w przypadku Anglii - szkoły. W Szkocji powrót do szkół będzie jednak 3-stopniowy. Pierwsze grupy uczniów powróciły już do nauki stacjonarnej w poniedziałek 22 lutego. Kolejne grupy uczniów będą mogły powrócić do szkół 15 marca, a ostatni uczniowie wrócą do sal lekcyjnych 5 kwietnia - o ile nie nastąpi niepokojący rozwój epidemii.

Przedstawiając plan wyjścia z lockdownu premier Szkocji przyznała, że obecnie istnieją jedynie „ograniczone możliwości” złagodzenia restrykcji i na razie plan zawiera wstępne ustalenia dotyczące wychodzenia z lockdownu w Szkocji. Rewizja stanu epidemicznego i aktualizacja planu ma nastąpić w połowie marca. Wtedy też premier Sturgeon ma podać więcej szczegółów dotyczących łagodzenia obostrzeń od kwietnia. Faza kluczowa łagodzenia obostrzeń i otwierania gospodarki ma nastąpić dopiero 26 kwietnia.

Łagodzenie restrykcji w Szkocji. Kluczowe daty

W ogłoszonym dziś szkockim planie wyjścia z lockdownu pojawiły się następujące kluczowe daty:

15 marca

drugi etap powrotu dzieci i młodzieży do szkół

dozwolone będzie uprawianie bezkontaktowego sportu na świeżym powietrzu

dozwolone staną się spotkania na świeżym powietrzu czterech osób należących do dwóch gospodarstw domowych

5 kwietnia

zniesienie zakazu wychodzenia z domu

dozwolone będą wspólnotowe spotkania modlitewne

ostatni etap powrotu do szkół

26 kwietnia - cała Szkocja powraca do poziomu 3, co oznacza między innymi:

przynajmniej częściowe otwarcie usług i sklepów typu non-essential (w tym salonów fryzjerskich)

przynajmniej częściowe otwarcie barów, pubów i restauracji

otwarcie siłowni

od tego momentu w Szkocji znów zaczyna obowiązywać lokalny system czterech poziomów zagrożenia epidemicznego.

Powyższe daty są na razie jedynie orientacyjne, ponieważ premier Szkocji zaznaczyła, że jest to plan ostrożny i pomiędzy poszczególnymi etapami wychodzenia z lockdownu muszą minąć co najmniej trzy tygodnie. Ostateczne daty będą zależały od danych epidemiologicznych. Więcej informacji na temat szkockiego plany łagodzenia restrykcji można znaleźć na stronach rządowych: LOCKDOWN SZKOCJA.