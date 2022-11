Premier Rishi Sunak zapowiada ostrzejszą politykę wobec Chin i ostrzega przed "pełzającym autorytaryzmem"

Premier Rishi Sunak zapowiada nową erę w stosunkach z Chinami — szef rządu UK mówi wręcz o końcu domniemanej „złotej ery” w relacjach brytyjsko-chińskich. W ramach swojego pierwszego przemówienia dotyczącego polityki zagranicznej jego gabinetu ostrzegał przed pełzającym autorytaryzmem reżimu Xi Jinpinga.

Zapowiedzi dotyczące końca tzw. złotej ery w stosunkach Wielkiej Brytanii z Chinami pojawiają się w kontekście fali protestów, jakich w „Państwie Środka” nie widziano od dziesięcioleci. Władze ChRL brutalnie tłumią społeczny bunt, a premier UK potępia represje stosowane przez rząd w Pekinie, których ofiarą padł również dziennikarz BBC przebywający właśnie w Chinach. Jaką politykę zagraniczną będzie uprawiał rząd Rishiego Sunak wobec Chin? Premier sugeruje zacieśnienie stosunków dyplomatycznych, jednocześnie nazywając Chiny „systemowym wyzwaniem dla naszych wartości i interesów”. Uniknął jednak jednoznacznej retoryki wskazującej Chiny, jako zagrożenie, jednak zaznaczył, iż kraje szeroko pojętego zachodu po prostu nie mogą ignorować olbrzymiego wpływu, jaki ten kraj ma, choćby na stabilność gospodarczą i zmiany klimatyczne w globalnej skali.

Jaka będzie polityka zagraniczna UK wobec Chin?

Co ciekawe, premier Sunak ostro skrytykował podejście poprzednich rządów Wielkiej Brytanii do Chin. W swojej polityce zapowiada odrzucenie „krótko terminowości” lub „myślenia życzeniowego” uprawianego przez poprzednie gabinety polityczne z wysokości Downing Street 10. Krytykował naiwnie przekonanie choćby premiera Davida Camerona, że za pośrednictwem wymiany handlowej możliwe jest wpływanie na sytuację w Chinach.

Warto w tym miejscu jednak zwrócić uwagę na zmianę tonu Rishiego Sunak w kwestii chińskiej i przypomnieć jego zdecydowanie twardszą postawą, którą prezentował podczas walki o stanowiska lidera Partii Konserwatywnej latem. Wówczas powiedział, że Chiny są „największym długoterminowym zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii oraz światowego bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego”. Zmiana w tonie w tej kwestii nie uszła niezauważona przez brytyjskie media.

Premier Rishi Sunak zdecydował się na krytykę Pekinu, ale...

Zdaniem Rishiego Sunaka Wielka Brytania musi przyjąć „długoterminowe spojrzenie na Chiny”. „Zdajemy sobie sprawę, że Chiny stanowią systemowe wyzwanie dla naszych wartości i interesów, wyzwanie, które staje się coraz ostrzejsze, gdy zmierzają w kierunku jeszcze większego autorytaryzmu” - komentował podczas bankietu lorda majora Londynu wczoraj, w poniedziałek 28 listopada 2022 roku.

„Zamiast słuchać protestów swoich obywateli, chiński rząd zdecydował się na dalsze działania wobec nich, w tym na napaść na dziennikarza BBC. Media – i nasi parlamentarzyści – muszą być w stanie naświetlać te kwestie i wskazywać na nadużycie, do jakich dochodzi w Sinciangu oraz na ograniczenia wolności, które mają miejsce w Hongkongu” - mówił Sunak.

Szef rządu zapowiada koniec „złotej ery” w stosunkach Chiny-UK

Jak podaje „Guardian”, premier UK odnosił się także do sankcji, jakie Chiny nałożyły w ubiegłym roku na niektórych posłów torysów za zgłaszanie obaw związanych z tym, co ONZ nazwała „poważnymi naruszeniami praw człowieka” wobec ujgurskich muzułmanów w prowincji Xinjiang. W ten sposób Rishi Sunak chciał zapewne uspokoić tych członków swojej partii, że nie będzie się bał przeciwstawiać się władzom w Pekinie. Dla wielu torysów to jednak wciąż zbyt mało...

Jeden z posłów, którzy padli ofiarą chińskich sankcji, były liderów torysów Iain Duncan Smith, powiedział, że Sunak powinien pójść dalej w swojej krytyce. Jego zdaniem nie wystarczy określić Chin, jako „systemowego wyzwania”, ale powiedzieć wprost, że mamy do czynienia z „zagrożeniem”. „Chiny rozumieją siłę, widzą również słabość i uznają to [nieuznanie ich za zagrożenie — przyp. red.] właśnie za słabość” - komentował Smith.

Według niektórych torysów jego podejście jest nadal zbyt miękkie

Dodajmy, że poprzedniczka Sunaka na stanowisku premiera UK, Liz Truss, przygotowywała się do formalnego przekształcenia Chin jako zagrożenia w ramach swojej polityki zagranicznej. Język polityczny Sunaka w tej kwestii pasuje bardziej do amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego z zeszłego miesiąca, w której stwierdzono, że Chiny stanowią „wyzwania systemowe”.

