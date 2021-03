Premier przyznał, że „sytuacja się skomplikowała” i jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, kiedy podróże zagraniczne będą możliwe

W czasie konferencji prasowej Boris Johnson zapytany o to, kiedy mieszkańcy Wysp będą mogli podróżować za granicę, powiedział, że jest „jeszcze za wcześnie”, aby określić, kiedy wyjazdy na wakacje będą możliwe, zwłaszcza że obecnie „sytuacja się skomplikowała” w Europie.

Od poniedziałku, 29 marca osobom, które wyjeżdżając za granicę nie będą miały ważnego uzasadnienia, będzie groziła kara w wysokości nawet do 5 000 funtów. Z kolei ci, których uzasadnienie wyjazdowe zostanie zaakceptowane, są zobowiązani do wypełnienia „travel declaration form”, a jeśli tego nie zrobią, muszą liczyć się z karą do 200 funtów. Temat podróży należy ostatnio do najczęściej poruszanych problemów w UK.

Kiedy podróże zagraniczne będą możliwe?

W czasie konferencji prasowej Boris Johnson powiedział, że „jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć”, kiedy podróże zagraniczne będą możliwe, zwłaszcza, że wzrost zarażeń koronawirusem w Europie pokazuje, że „sytuacja się skomplikowała”.

Premier powiedział, że ma nadzieję, iż będzie mógł podać więcej informacji na temat podróży zagranicznych 5 kwietnia.

- Wiele osób chce wiedzieć o tym, co wydarzy się w kwestii wakacji. (…) Mogę jedynie stwierdzić, że jest jeszcze za wcześnie, aby zabrać głos w tej sprawie i radzę wszystkim, aby poczekali na raport. Wiemy, że w innych krajach europejskich, gdzie wzrasta obecnie liczba zachorowań, sytuacja jest trudna, ale mamy nadzieję, że będziemy w stanie powiedzieć więcej w ciągu następnych paru dni, a na pewno 5 kwietnia – powiedział Boris Johnson.

Jaki jest plan?

Zgodnie z podanym przez premiera wcześniej planem wychodzenia z lockdownu, 17 maja ma być najwcześniejszą datą poluzowania restrykcji dotyczących podróży zagranicznych.

Doradca rządowy ds. zdrowia sugeruje jednak mieszkańcom Anglii, aby planowali tegoroczne wakacje w Wielkiej Brytanii. Według prof. Neila Fergusona poluzowanie restrykcji dotyczących wyjazdów zagranicznych zbyt wcześnie może zniszczyć efektywność programu szczepień.