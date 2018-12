Premier Polski odwiedzi jutro Londyn - Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał o Brexicie i polskich imigrantach w UK

W dniu jutrzejszym odbędzie się wizyta Mateusza Morawieckiego w Londynie. Szef polskiego rządu weźmie udział w polsko-brytyjskich konsultacjach międzyrządowych. Czego będą dotyczyły?

- Na pewno będziemy rozmawiali o różnych scenariuszach wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - komentował Morawiecki podczas konferencji prasowej w Wiedniu, gdzie uczestniczył w Forum Afryka-Europa, jak donosi Polska Agencja Prasowa. - Mam głęboką nadzieję, że rozsądek zwycięży; że nawet w przypadku, gdy będzie to bezumowne wyjście, to bardzo szybko uda się wypracować mechanizmy handlowe, mechanizmy współpracy zagranicznej tak, żeby w kolejnych 12 miesiącach jak najmniej ucierpiała na tym polska gospodarka - w taki sposób Morawiecki odniósł się do możliwości "twardego" Brexitu.

Polski premier zdaje sobie sprawę, że brytyjski parlament może nie ratyfikować umowy wyjścia z UK - w ostatnim czasie mówi się, że to coraz bardziej realny scenariusz. Morawiecki zaznaczając, że w żywotnym interesie Polski leży, aby do opcji "no deal" nie doszło wierzy, że polscy "kreatywni przedsiębiorcy wyjdą z tego obronną ręką". Przypomnijmy, że na "twardym" wyjściu UK z UE nasz ojczyzna może sporo stracić, bo polska gospodarka dużo eksportuje na Wyspy...

- Pozostaje nam dzisiaj mieć nadzieję, że ta umowa, która została wynegocjowana kilka tygodni temu, będzie ratyfikowana. Ale w przypadku, jeśli by to nie miało miejsca, jesteśmy również gotowi na bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z UE - te słowa Morawieckiego przytacza depesza PAP`u.

- Miejmy nadzieję, że te konsultacje międzyrządowe z Wielką Brytanią potwierdzą bliskość naszych relacji pomimo Brexitu i to, jak głęboko wymiana handlowa, współpraca inwestycyjna i gospodarcza może budować dobre wzajemne relacje - dodawał.

Premier Morawiecki poruszył również kwestię Polaków w UK. - My na pewno będziemy starali się, żeby ich los był we właściwy sposób zabezpieczony - zaznaczył. - Uzgodniliśmy, że nawet w przypadku braku umowy pomiędzy UE a Wielką Brytanią, będziemy nawzajem respektować obecność obywateli polskich w Wielkiej Brytanii i brytyjskich w Polsce na zasadzie wzajemności, a więc wszelkie dotychczasowe przywileje, również przywieje socjalne, będą utrzymane. Taką obietnicę otrzymałem od pani premier - konkludował szef rządu.

Nie zabrakło również apelu do brytyjskiej Polonii, aby wracało do kraju swoich korzeni. - Chcielibyśmy oczywiście zaprosić z otwartymi rękoma wszystkich, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, ale rozumiemy, że to są indywidualne decyzje każdego człowieka, wszystkich rodzin. Jakkolwiek mam nadzieję, że widać też to, że polska gospodarka rośnie bardzo szybko, że mamy jeden z najniższych, drugi od dołu, poziom bezrobocia, że jest dużo nowych miejsc pracy i mam nadzieję, że ten mały strumyczek Polaków wracających z Londynu i z całej Wielkiej Brytanii zamieni się w trochę większy biało-czerwony strumyk - obrazowo zachęcał Morawiecki.