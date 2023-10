Kryzys w UK Premier: Najlepszą obniżką podatków, jest obniżenie inflacji

Tuż przed coroczną konferencją Partii Konserwatywnej w Manchesterze Rishi Sunak dał do zrozumienia, że zamiast obniżki podatków, zamierza się skupić na obniżeniu inflacji. „Najlepsza obniżka podatków, jaką mogę zapewnić Brytyjczykom, to zmniejszenie inflacji o połowę” – stwierdził premier w rozmowie dla BBC.

W czasie rozmowy z Laurą Kuenssberg w Manchesterze tuż przed konferencją Partii Konserwatywnej Rishi Sunak przedstawił tematy, które zamierza poruszyć na największym zgromadzeniu torysów. Powiedział, że priorytetem jest dla niego obniżenie inflacji. Według premiera skupienie się na zmniejszeniu inflacji przed obniżką podatków jest „podejściem głęboko konserwatywnym”.

Obniżka inflacji przed obniżką podatków

Rishi Sunak odnosząc się do pierwszeństwa obniżki inflacji przed obniżką podatków, stwierdził:

– To było to, co zrobiła Margaret Thatcher, to samo zrobił Nigel Lawson.

Według premiera posunięcie to jest zgodne z “tradycją wielkich konserwatywnych rządów”, które polegają na obniżaniu inflacji. Jest to bowiem podstawa, na której buduje się wielką gospodarkę. I na tym właśnie – według premiera – polega prawdziwa pomoc ludziom w pokryciu kosztów utrzymania.

– Najlepsza obniżka podatków, jaką mogę teraz zapewnić Brytyjczykom, to zmniejszenie o połowę inflacji. Inflacja to podatek, który najbardziej dotyka najuboższych ludzi. Dlatego traktuję to jako priorytet – powiedział w niedzielę w rozmowie z Laurą Kuenssberg.

Krytyka ze strony części konserwatystów

Słowa premiera spotkały się z ostrą krytyką części konserwatystów, w tym byłej premier Liz Truss. Apelują oni do Sunaka, aby zmniejszył obciążenia dla gospodarstw domowych w postaci podatków jeszcze przed kolejnym ogólnokrajowym sondażem.

Premier w rozmowie Kuenssberg nie chciał powiedzieć, czy uważa Borisa Johnsona czy Liz Truss za lepszego premiera. Stwierdził, że „każdy ma wielkie mocne strony i każdy wnosi do swojej pracy coś innego”.

