Premier Morawiecki w Londynie zachęcał Polaków, aby wracali do kraju

W czwartek w Londynie podczas wizyty premiera Morawieckiego na Wyspach Theresa May zachęcała – w języku polskim – naszych rodaków do pozostania w UK. Jednak polski premier podczas konferencji prasowej zwrócił się już z kolejnym apelem do Polaków, aby wracali do kraju.

W czasie polsko-brytyjskich konsultacji rządowych, które odbyły się w czwartek w Londynie, poruszono temat Brexitu jak i obywateli obydwu krajów po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Wspólnoty. Po spotkaniu premierów Polski i Zjednoczonego Królestwa odbyła się konferencja prasowa, na której Mateusz Morawiecki zachęcał Polaków do powrotu do kraju.

"Możecie u nas zostać i chcemy byście zostali" - deklaruje Theresa May podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim

Premier Polski wielokrotnie już nakłaniał naszych rodaków do powrotu twierdząc, że obecna sytuacja na rodzimym rynku pracy jest o wiele lepsza niż w czasie, w którym opuszczali ojczyznę. Tym razem także wrócił do tego tematu:

- Szanujemy wszystkie indywidualne decyzje ludzi dotyczące drogi życiowej, ale zapraszamy do Polski (…) Cieszę się, że Polacy, którzy są na Wyspach Brytyjskich mogą czuć się tu bezpiecznie. Bardzo nam na tym zależało – powiedział premier.

Theresa May z kolei zapewniała, że Wielkiej Brytanii zależy na ochronie praw obywateli – także Polaków mieszkających na Wyspach – w przypadku braku umowy z UE ws. Brexitu.

- Możecie zostać, chcemy, abyście zostali – powiedziała premier twierdząc, że do jednych z priorytetów strony brytyjskiej w czasie negocjacji należało zagwarantowanie praw obywatelom UE. Theresa May podkreśliła również, że relacje polsko-brytyjskie mają „bardzo szeroki zakres” oraz „długą historię”, a dotychczasowe wzajemne konsultacje były „bardzo konstruktywne”.

May zaznaczyła jednak, że obie strony „mają jeszcze więcej do zrobienia w kwestii współpracy z zakresie polityki bezpieczeństwa i obronności, wspierania NATO oraz zwalczania rosyjskiej agresji i zapewnienia stabilności w regionie.

Myślisz o powrocie do Polski? Dowiedz się o ile wzrosły koszty życia w kraju