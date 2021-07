Premier Morawiecki przekonuje, że dzięki "Polskiemu ładowi" Polacy będą wracać z emigracji do kraju

Fot: Twitter @MorawieckiM

Mateusz Morawiecki przekonuje, że dzięki reformom zawartym w "Polskim ładzie" Polacy, którzy zdecydowali się na emigrację, będę decydowali się na powrót do ojczyzny. Na czym polski premier opiera swoje prognozy?

Podczas wizyty w firmie Ekoenergetyka – Polska S.A. w Zielonej Górze polski premier wskazywał, że dzięki powrotom Polaków z emigracji możliwe będzie wyjście z pułapki średniego rozwoju. "I o to chodzi właśnie, żeby "Polski ład" tworzył takie miejsca pracy, które spowodują, że do Polski będą z powrotem przybywać ci, którzy z Polski wyjechali, że tutaj absolwenci będą mogli znaleźć swoją wymarzoną pracę" - mówił Morawiecki na konferencji prasowej, cytowany przez branżowy portal "Money.pl".

Premier Morawiecki wierzy, że dzięki "Polskiemu ładowi" emigranci wrócą do kraju

Przypomnijmy, zdaniem szefa polskiego rządu "Polski ład" będzie tym, co przyciągnie Polaków do ich ojczyzny. W pakiecie reform przygotowanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy są inicjatywy zachęcające Polaków z UK do powrotu do Polski. Jednym z takich pomysłów są zmiany w zakresie podatków. Konkretnie? Dla powracający z emigracji kwota wolna wyższa będzie o 50 tys. zł. Z ulgi w ramach rozliczenia PIT`u będzie można skorzystać w 2022 i 2023 roku w sytuacji ponownego osiedlenia się w kraju.

"Program Repatriacji Kapitału to czwarty i ostatni z filarów Podatkowego Restartu Gospodarki. Dedykowany jest prawie 20 mln Polaków, którzy mieszkają obecnie poza granicami kraju. Celem programu jest zaproszenie ich do powrotu do Polski z ich doświadczeniem, z wiedzą czego potrzebuje zagraniczny klient i ze znajomością oczekiwań biznesowych partnerów, którym polski biznes będzie sprzedawał polskie produkty" - komentował minister finansów funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, na oficjalnej stronie GOV.pl.

W jaki sposób polskie władze zachęcają do powrotu z emigracji?

"Nowa ulga dedykowana jest osobom które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które decydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. Dzięki niej przez cztery lata od powrotu do Polski płacić będą niższy podatek dochodowy" - wyjaśnia wiceminister Jan Sarnowski.

Z odliczenia będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym przez niego dzieckiem. Ulga na powrót będzie działała także w stosunku do ubezpieczeń społecznych. Podobnie jak w podatkowej uldze na powrót, jeśli powracający mieszkał co najmniej 3 lata za granicą i przeprowadzi się do Polski, to będzie mógł skorzystać z preferencji w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Z preferencji skorzysta, jeśli przez co najmniej pół roku będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym w Polsce i złoży stosowny wniosek do ZUS - czytamy na oficjalnych stronach rządowych.

Więcej na temat korzystnych dla sposobiących się do powrotu Polaków przeczytacie w tym artykule: Rząd zachęca Polaków na emigracji do powrotu w ramach nowego programu i kusi ich ulgami podatkowymi