Premier Liz Truss obiecuje miliardowe wsparcie dla ukraińskiej armii w 2023

Szefowa brytyjskiego rządu obiecała nadal wspierać Ukrainę finansową. Liz Truss zobowiązała się, że jej rząd przekaże władzom w Kijowie przynajmniej takie same środki, jak rząd Borisa Johnsona. Z Londynu popłyną miliardy funtów...

Przypomnijmy, od lutego 2022 roku władze UK przekazały około 2,3 miliarda funtów w ramach wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Premier Truss w perspektywie spotkania z światowymi liderami na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku obiecała, że jej rząd przeznaczy na ten cel tyle samo pieniędzy lub nawet więcej. Warto w tym kontekście dodać, iż Wielka Brytania pozostaje drugim największym darczyńcą Ukrainy. W 2022 roku władze w Londynie przekazały setki rakiet, systemów obrony przeciwlotniczej i nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego wartych setki milionów funtów. Szefową Foreign Office była wówczas właśnie Liz Truss, która od samego początku w sposób zdecydowany i konkretny mówiła o wsparciu dla Kijowa. "Moje przesłanie dla narodu ukraińskiego jest takie: Wielka Brytania wspiera was na każdym kroku. Wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem" - deklarowała przed wylotem do USA, cytowana przez serwis informacyjny BBC.

Liz Truss przekaże Ukrainie przynajmniej 2 mld funtów

"Obowiązkiem Wielkiej Brytanii i naszych sojuszników, i o tym dyskutowaliśmy dzisiaj z ministrem Kulebą, jest zwiększenie naszego wsparcia dla naszych dzielnych ukraińskich przyjaciół. To oznacza więcej broni i więcej sankcji. Putin musi przegrać na Ukrainie" - takie słowa padły ze strony ówczesnej szefowej brytyjskiej dyplomacji 4 kwietnia 2022 w brytyjskiej ambasadzie w Warszawie. Nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek miało się w tej kwestii zmienić w perspektywie 2023 roku.

Według brytyjskich mediów szefowa rządu wykorzysta swoją pierwszą zagraniczną wizytę, w ramach które ma spotkać się z Joe Bidenem i Emmanuelem Macronem do podkreślenia długoterminowego zaangażowania Wielkiej Brytanii na rzecz Ukrainy, a także całkowitego zniesienie zależności energetycznej krajów Europu od Rosji.

Władze w Londynie są gotowe na dalszą pomoc dla Kijowa

"Kwestią numer jeden jest globalne bezpieczeństwo – upewnienie się, że jesteśmy w stanie wspólnie poradzić sobie z rosyjską agresją" - w taki sposób Truss odpowiedziała na pytanie o to, co ma nadzieję uzyskać po spotkaniu z prezydentem USA. "To ogromny priorytet dla bezpieczeństwa europejskiego. Podobnie rzecz ma się w kwestii strategicznej niezależności od autorytarnych reżimów" - dodawała.

W perspektywie obciążenia budżetu kwotą sięgającą dwóch miliardów funtów warto przyjrzeć się jak będą wyglądały finanse UK w najbliższym czasie. Jak czytamy na łamach "Guardiana", kanclerz Kwesi Kwarteng już w najbliższy piątek, 23 września 2022 roku ma przedstawić politykę finansową rządu Liz Truss. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: "30 mld funtów w ramach cięć podatkowych - co jeszcze pojawi się w mini-budżecie kanclerza Kwartenga?".

"Wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem" - mówiła premier UK

Już teraz wiemy, że władze w Londynie chcą zmienić limit cen energii elektrycznej i ustalić go na poziomie około 2500 funtów, co będzie kosztować około 150 mld funtów. Oprócz tego pojawiły się doniesienia o zniesieniu ograniczeń wysokości premii dla sektora finansowego oraz dodatkowe cięcia podatków w wysokości 30 miliardów funtów.

