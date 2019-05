Mocne słowa czołowego polityka w UK: „Premier, który ignoruje Parlament, nie może oczekiwać, że długo utrzyma się na stanowisku”

Fot. YouTube

Philip Hammond przestrzegł w najnowszym wywiadzie przyszłego premiera Wielkiej Brytanii, że ten nie może ignorować Parlamentu w trakcie podejmowania najważniejszych dla kraju decyzji. Ostra reakcja kanclerza skarbu wynika zapewne z zapowiedzi Borisa Johnsona dotyczących możliwości wyprowadzenia Zjednoczonego Królestwa z UE bez umowy.

- Premier, który ignoruje Parlament, nie może oczekiwać, że długo utrzyma się na stanowisku – powiedział Philip Hammond w programie „The Andrew Marr Show” na antenie BBC One. - Myślę, że premierowi, który wyjście bez umowy przyjmie jako element swojej polityki, będzie bardzo trudno utrzymać zaufanie Izby Gmin – dodał.



Dopytywany przez dziennikarza Philip Hammond nie wykluczył, że zagłosuje przeciwko nowemu rządowi, jeśli ten uzna No Deal za element swojej polityki. Jednocześnie jednak kanclerz skarbu w rządzie Theresy May przypomniał, że możliwość taka jest dla niego jak na razie czysto hipotetyczna, ponieważ w ciągu swojej ponad 20-letniej kariery politycznej nigdy nie zagłosował przeciwko swojemu rządowi. - Nie chciałbym teraz zacząć rozważać podjęcia takiego działania – wyznał Hammond na antenie BBC One.

