Premier Johnson zapowiada poważne sankcje na rosyjskie firmy w razie agresji na Ukrainę

Brytyjski rząd jest gotowy na finansowe uderzenie w Rosję - premier Boris Johnson zadeklarował, iż jest gotów do odcięcia rosyjskim firmom dostępu do dolarów amerykańskich i funtów brytyjskich na rynkach międzynarodowych, jeśli władze w Moskwie dokonają inwazji na Ukrainę.

Premier Johnson nie bał się używać mocnych słów i rzucać odważnych deklaracji w związku z sytuacją na Ukrainie i widmem potencjalnego konfliktu z Rosją. Wcześniej, na łamach "Polish Exprss" już pisaliśmy o jego rozmowie Sophie Raworth na łamach BBC One, podczas której szef brytyjskiego rządu stwierdził, iż prezydent Władimir Putin "planuje największą wojnę w Europie od 1945 roku". Po więcej szczegółów w związku z tym tematem odsyłamy do naszego tekstu: "Boris Johnson dla BBC: „Rosja planuje największą wojnę w Europie od 1945 roku”". To jednak nie wszystko! W obliczu potencjalnej inwazji na Ukrainę, premier UK zapowiedział ostre ekonomiczne sankcję na Rosję. Znacznie bardziej dotkliwe, niż mówiło się wcześniej. Co więcej, na taki ruch gotowa jest nie tylko Wielka Brytania, ale również i USA. Oba te kraje mają w planach zablokowanie rosyjskich firm "handlujących w funtach i dolarach" na rynkach międzynarodowych.

Wielka Brytania uderzy Rosję "po kieszeni" w razie inwazji na Ukrainę

Takie zsynchronizowane działanie to ruch, który "uderzy bardzo mocno" w rosyjskie interesy. Premier Johnson jednocześnie zdaje sobie sprawę, że sankcje "mogą nie wystarczyć, by odstraszyć irracjonalnego aktora i musimy w tej chwili zaakceptować, że Władimir Putin prawdopodobnie myśli nielogicznie i nie widzi nadchodzącej katastrofy", jak cytujemy za PAP`em.

Dodajmy, że to Wielka Brytania już podjęła pewne działania mające "uderzyć po kieszeni" Rosję. Przypomnijmy, w miniony czwartek Priti Patel podjęła decyzję o zamknięciu programy złotych wiz. W ten sposób szefowa brytyjskiego Home Office w trybie natychmiastowym odcięło rosyjskich oligarchów od możliwości osiedlania się oraz inwestowania na Wyspach. Program funkcjonował od 2008 roku, a wiceminister spraw wewnętrznych Damian Hinds w rozmowie z "Times Radio" przekonywał, że władze na Wyspie mogą odebrać wydane wcześnie złote wizy.

Premier Johnson zapowiedział poważne sankcje na rosyjskie firmy

"Istnieją środki, które można podjąć, aby je (wizy) cofnąć w razie potrzeby. Dokonaliśmy przeglądu przeszłych przypadków w związku z tymi wizami i jest jasne, że było to z powodu obaw dotyczących tych i tego, jak mogły być nadużywane. Dlatego właśnie ścieżka została zatrzymana" - deklarował minister Hinds, cytowany przez PAP. Dodajmy, że według oficjalnych danych do końca marca 2020 roku z programu skorzystało 2581 obywateli Rosji.