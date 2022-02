Premier Johnson spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą w Warszawie [wideo]

Fot: Facebook @prezydentpl

W dniu wczorajszym prezydent RP spotkał się szefem brytyjskiego rządu, który przyjechał do Polski. Bezpieczeństwo, Ukraina i współpraca polsko–brytyjska były głównymi tematami rozmów między Borisem Johnsonem, a Andrzejem Dudą.

Oba politycy rozmawiali w cztery oczy, a wcześniej miały miejsce rozmowy plenarne. Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył, że rozmowy były "niezwykle ciekawe". "Przekaz jest bardzo jasny: Polska i Wielka Brytania są krajami, których nie dzieli praktycznie nic w ocenie sytuacji wokół Ukrainy – są zwolennikami odstraszania, silnej reakcji, bardzo odpowiedzialnie podchodzą do struktury bezpieczeństwa w Europie" - komentował Kumoch. "To spotkanie dwóch doskonale rozumiejących się państw" - dodawał. Warto również dodać, że jeszcze przed przyjazdem Johnsona.\m kancelaria Prezydenta RP wydała oświadczenie, w którym mogliśmy przeczytać, iż "prezydent Andrzej Duda przekazał podziękowania na ręce Premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona za solidarność i wojskowe wzmocnienie bezpieczeństwa regionu".

O czym rozmawiali obaj politycy?

Przypomnijmy, w dniu wczorajszym pisaliśmy o spotkaniu premiera Borisa Johnsona z szefem polskiego rządu, które miało miejsce w Warszawie. Szef brytyjskiego rządu wyraził solidarność Wielkiej Brytanii z Polską i przypomniał, że historia już pokazała nie raz, że gdy coś grozi Polsce, to grozi to także całej Europie. "Polska odgrywa kluczową rolę w naszym zbiorowym, europejskim bezpieczeństwie. Sto ostatnich lat pokazało nam, że jeżeli Polsce coś grozi, grozi agresja, zagrożone są granice, (..), to tak naprawdę groźba dotyczy nas wszystkich" - zaznaczył Johnson.

"Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc, podobnie jak Polska zawsze była i jest gotowa pomóc nam" - podsumował. Więcej na temat spotkania Morawieckiego z Johnsonem pisaliśmy w artykule "„Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc” - ważne słowa Borisa Johnsona po spotkaniu z Mateuszem Morawieckim", do którego odsyłamy po wszelkie szczegóły.

