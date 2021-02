Premier Johnson ostrzega, że "jest jeszcze za wcześnie" na planowanie luzowania obostrzeń

Szef brytyjskiego rządu mówi, że "wciąż za wcześnie, aby mówić o zniesieniu ograniczeń". Boris Johnson zwraca uwagę na wciąż znajdujący się na wysokim poziomie wskaźnik zakażeń.

Premier Johnson znajduje się pod coraz większą presją aby podać więcej szczegółów na temat tego, kiedy życie w Wielkiej Brytanii może wrócić do (choćby względnej) normalności. Nie tylko brytyjskie społeczeństwo jest zmęczone przeciągającymi się w nieskończoność restrykcjami, ale w siłę rośnie również opozycja wewnątrzpartyjna. W Partii Konserwatywnej słychać coraz więcej głosów, że zbliża się czas odmrażania gospodarki, otwierania sklepów i znoszenia obostrzeń. Z kolei media coraz mocniej spekulują na temat łagodzenia ograniczeń.

Wiele wskazuje na to, że a Downing Street pojawia się coraz więcej optymizmu dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej. Według źródeł na jakie powołują się dziennikarze "Timesa", szef brytyjskiego rządu ma szykować "szybki powrót do normalności". Dzieci (przynajmniej częściowo!) mają wrócić do edukacji w szkołach od 8 marca. Również wtedy mają zostać odwołane restrykcje dotyczące wszelkich ograniczeń związanych z uprawianiem sportu na świeżym powietrzu oraz spotykania się z innymi ludźmi na zewnątrz. Z kolei reporterzy "The Daily Mail" powołując się na swoje źródła w Whitehall zapewniają, że ów "szybki powrót do normalności" miałby mieć miejsce w w kwietniu i maju.

Co na to sam premier Johnson? Otóż szef brytyjskiego rządu zabrał głos w tej sprawie w mediach społecznościowych. Publikując krótkie nagranie na Twitterze zaadresował ostatnie prasowe spekulacje. Jego zdaniem wciąż jest jeszcze zbyt wcześnie, aby można było mówić o zniesieniu obowiązujących ograniczeń. "Chcę podkreślić, że to wciąż wczesne dni. Wciąż mamy wskaźniki zakażeń w tym kraju które są nadal bardzo, bardzo wysokie. Mamy również więcej osób - prawie dwa razy więcej - w naszych szpitalach z COVID teraz, niż gdy epidemia osiągała swój szczyt w kwietniu" - komentował.

A quick update from me on where we are. Some encouraging progress this week, but we’re not there yet. This weekend please stay at home to protect the NHS and save lives. pic.twitter.com/oyOwwfyadB