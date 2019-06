Premier Irlandii reaguje na pomysły Johnsona: Usunięcie backstopu z umowy brexitowej będzie równie złe, jak twardy Brexit

Fot. Getty

Niektórzy kandydaci na nowego premiera UK - w tym faworyt wyścigu Boris Johnson – zadeklarowali, że jednym z celów renegocjacji umowy brexitowej będzie usunięcie porozumienia backstop ws. irlandzkiej granicy. UE utrzymuje, że ten element umowy nie podlega dyskusji, jednak premier Irlandii publicznie wyraził swoje zaniepokojenie.

Faworyt wyścigu o fotel premiera UK, Boris Johnson, obiecał, że Wielka Brytania opuści UE 31 października – i to nawet bez porozumienia, jeśli renegocjacje się nie powiodą. Johnson chciałby przede wszystkim wynegocjować lepszą umowę brexitową – jednak „lepsza” umowa to dla Johnsona taka, która nie zawiera porozumienia backstop ws. irlandzkiej granicy.

Irlandzki premier, Leo Varadkar, zareagował na wypowiedzi Johnsona i innych kandydatów, mówiąc w RTE, że backstop, czyli mechanizm ochronny irlandzkiej granicy, jest „prawną gwarancją tego, że już nigdy nie zobaczymy powrotu twardej granicy”: - „Trudności, które napotykamy z ograniczeniem czasowym, pokazują, że po upływie tego terminu będzie lub mogłaby zaistnieć twarda granica - to nie jest zabezpieczenie. (…) To, na co jesteśmy otwarci i zawsze byliśmy otwarci, to alternatywne rozwiązania, które zdołają uniknąć twardej granicy - poprzez procedury, technologie i tak dalej”.

Premier Republiki Irlandii dodał również: - „Ludzie mówią ‘zrezygnuj z backstopu’ (…) Nie mogę tego zrobić społecznościom granicznym”.

Niektórzy konserwatyści obawiają się, że backstop bezterminowo uwięzi Wielką Brytanię w niechcianym związku z Unią Europejską i uniemożliwi suwerenne zawieranie międzynarodowych umów handlowych.