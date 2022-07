Premier i kanclerz ogłaszają "pojedynczą, największą obniżkę podatków od dekady"

Brytyjski premier i kanclerz skarbu wspólnie ogłaszają "pojedynczą, największą obniżkę podatków". Ma ona pozwolić zaoszczędzić mieszkańcom Wysp 6 miliardów funtów i sprawi, że 2,2 miliona osób nie zapłaci ani pensa w ramach National Insurence i income tax.

Boris Johnson i Rishi Sunak we wspólnym artykule opublikowanym na łamach "Sun on Sunday" zapowiadają zdecydowane ruchy w obliczy rosnących kosztów życia w Wielkiej Brytanii. Już od dłuższego czasu mówiło się, że władze UK przymierzają się do zdecydowanych cięć ,które ulżą budżetom domowym na Wyspie. Teraz poznaliśmy konkrety. Premier i kanclerz zapewniają, że będziemy mieli do czynienia z "pojedynczą, największą obniżkę podatków od dekady". Będzie ona wart 6 miliardów funtów, a aż 2,2 miliona osób dzięki niej zostanie zwolniona z opłat na rzecz National Insurence oraz z płacenia podatku dochodowego. 70% pracowników brytyjskich będzie płaciło mniejsze składki na ubezpieczenie. Po tym, jak próg NI wzrośnie z 9880 funtów do 12 570 funtów, 30 milionów brytyjskich pracowników zyska rocznie do 330 funtów.

Warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach Johnsonowi i Sunakowi było mocno nie po drodze. Dużo mówiło się o doniesieniach o konflikcie między nimi i różnicach w tym, jak widzą gospodarkę i co należy zrobić w obecnej sytuacji. Czy tekst, pod którym wspólnie podpisali się w "The Sun" może świadczyć o tym, że zakopali topór wojenny? Może tak, może nie, może to zwykłe zagranie pod publiczkę...

Przedstawiciele brytyjskiego rządu zapowiadają, że władze UK wydadzą miliardy funtów, aby łagodzić inflację oraz sprawić, że podwyżki rachunków wynikające z rosnących kosztów energii nie będą tak bolesne. Pomoc w tym zakresie ma wynieść aż 37 miliardów funtów.

Wciąż narastają obawy o to, czy trwający kryzys związany z kosztami utrzymania może doprowadzić Wielką Brytanię do recesji, zdefiniowanej przez spadek produkcji o dwa kwartały z rzędu. Gwałtownie rosnąca inflacja skłania gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa do ograniczania swoich wydatków.

Inflacja osiągnęła już najwyższy od 40 lat poziom 9,1%, a jesienią ma wzrosnąć powyżej 11%. Stojący na czele Banku Anglii Andrew Bailey powiedział w środę, że rosnąca inflacja uderzy w Wielką Brytanię mocniej niż w jakąkolwiek inną dużą gospodarkę na świecie.

