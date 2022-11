Pre-settled status, wyjazd z UK i powrót na Wyspy. Kiedy można utracić status zasiedlenia?

Nie wszyscy imigranci z UE, którzy uzyskali settled lub pre-settled status pamiętają, że mogą utracić swój status, jeśli wyjadą z Wielkiej Brytanii na zbyt długo. Pytanie zatem, po jakim czasie nieobecności w UK nasz status zasiedlenia wygasa?

W czasie pandemii niektórzy Polacy mieszkający na co dzień na Wyspach i posiadający settled lub pre-settled status postanowili, ze względu np. na możliwość pracy zdalnej, wyjechać na dłuższy czas do Polski albo innego kraju. Nie wszyscy jednak pamiętają, że długi pobyt poza Wielką Brytanią ma wpływ na to, że możemy swój status zasiedlenia utracić.

Kiedy możemy stracić status zasiedlenia przez pobyt poza UK?

Na jednej z tematycznych grup na Facebooku pewna użytkowniczka napisała: „Mam pre-settled status, w tym miesiącu mija 2 lata od czasu wyjechania z Anglii. Chciałabym wrócić, czy będę miała problem z powrotem? Co, jeśli wrócę i mój status za 3 lata się kończy, czy będę mogła wyrobić kolejny pre-settled?”

Warto na samym wstępie podkreślić, że okres 5-letni w przypadku pre-settled status dotyczy tego, że po tym czasie mieszkając w Wielkiej Brytanii, musimy aplikować o settled status, aby nie utracić prawa pobytu na Wyspach.

Z kolei w przypadku posiadania pre-settled status i przebywania poza Wielką Brytanią nasz status będzie ważny tylko 2 lata – po tym czasie niestety tracimy pre-settled status i przy powrocie na Wyspy będziemy już traktowani jak turyści, czyli będziemy mogli przebywać w UK na tzw. wizie turystycznej przez pół roku.

Jeśli natomiast posiadamy settled status, to poza Wielką Brytanią możemy przebywać przez maksymalny okres 5 lat z rzędu bez zmiany statusu – czytamy na brytyjskiej stronie rządowej. Po tym czasie nas settled status wygasa i przyjeżdżając na Wyspy ponownie będziemy musieli ubiegać się o wizę, aby móc legalnie pracować i mieszkać w tym kraju.

Łączenie rodzin

Warto pamiętać, że w przypadku wygaśnięcia statusu na skutek zbyt długiego mieszkania poza Wielką Brytanią, lub wtedy, gdy najzwyczajniej nie posiadamy settled lub pre-settled status, możemy w konkretnych sytuacjach złożyć wniosek w programie EU Settlement Scheme, gdy bliski członek naszej rodziny taki status posiada.

Jest to możliwe dzięki programowi łączenia rodzin. Należy jednak zaznaczyć, że nie w każdym przypadku pokrewieństwa jest to możliwe. W ramach łączenia rodzin aplikować o stały pobyt w Wielkiej Brytanii mogą bez problemów nasze dzieci, mężowie, żony, partnerzy życiowi tej samej płci (civil partners), wieloletni partnerzy (long-term partners) oraz babcie i dziadkowie.

Problem natomiast pojawia się w przypadku rodzeństwa. Nie kwalifikuje się ono do programu łączenia rodzin, chyba że brat lub siostra „są od nas zależni ze względu na swój wiek, niepełnosprawność lub chorobę”. Do programu nie kwalifikują się nie tylko bracia i siostry, ale także wujkowie, ciotki, kuzyni i kuzynki.

Jak sprawdzany jest nasz pobyt poza UK?

Oficjalnie nie podano, w jaki sposób brytyjskie władze sprawdzają, jak długo dana osoba posiadająca settled lub pre-settled status przebywała poza Wielką Brytanią. Na stronie rządowej możemy znaleźć jedynie informację, że chodzi o fizyczny pobyt w innym kraju, czyli w przypadku pracy zdalnej poza Wyspami i opłacania składek w UK także możemy stracić status na skutek zbyt długiego pobytu poza Wielką Brytanią.

Można jedynie się domyślać, że przez fakt legitymowania się dokumentem tożsamości (podanym wcześniej podczas składania wniosku o status zasiedlenia) przy każdym wjeździe i wyjeździe z UK, system odnotowuje, że opuszczamy Wielką Brytanię lub do niej przyjeżdżamy. To może stanowić podstawę do obliczania okresów naszej nieobecności w kraju. Ważne też jest zgłoszenie zgubienia lub utraty ważności naszego dokumentu tożsamości, który podaliśmy przy składaniu wniosku o settled lub pre-settled status.

Czym jest settled i pre-settled status?

Przypominamy, że pre-settled status otrzymujemy wtedy, gdy mieszkaliśmy w UK nie więcej niż 5 lat. Posiadając pre-settled status możemy legalnie mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat od daty otrzymania statusu. Po tym czasie musimy wnioskować o settled status, jeśli zależy nam na tym, aby nie stracić prawa do pobytu w UK.

Z kolei settled status otrzymują osoby, które mieszkały w Wielkiej Brytanii co najmniej 5 lat i nie opuszczały w tym czasie Wysp na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Settled status uprawnia nas do pozostania w UK tak długo, jak chcemy.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Łączenie rodzin w UK, a rodzeństwo. Czy brat lub siostra mogą starać się o status zasiedlenia?

Który miesiąc jest dobry na przechodzenie na polską emeryturę?

Ryanair przywrócił popularną trasę między Polską a UK. Obłożenie od razu było duże

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!