Prawo ochrony danych obowiązujące w Home Office może utrudnić imigrantom uzyskanie statusu osoby osiedlonej

Miliony imigrantów z UE mogą mieć poważne problemy z uzyskaniem statusu osoby osiedlonej (settled status) w Wielkiej Brytanii po Brexicie przez zasady panujące w Home Office dotyczące prawa ochrony danych.Przez brak dostępu do swoich danych imigracyjnych aplikujący nie będą mogli wytkąć ministerstwu jakichkolwiek nieprawidłowości przy niewłaściwym rozpatrzeniu ich wniosku o settled status.

Imigranci z UE uzyskali prawo skierowania do sądu sprawy związanej z dostępem do swoich danych imigracyjnych znajdujących się pod opieką Home Office, które mogą być im potrzebne do starania się o status osoby osiedlonej po Brexicie.

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami panującymi Home Office obywatele UE mogą obecnie spotkać się z odmową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ws. udostępnienia im ważnych danych personalnych dotyczących ich pobytu na Wyspach.

Pod koniec stycznia jeszcze więcej imigrantów z UE będzie mogło ubiegać się o status osoby osiedlonej (settled status)

Niestety w sytuacji, gdy urzędnicy nieprawidłowo rozpatrzą wniosek, brak dostępu do swoich danych w Home Office może zamknąć imigrantom z UE drogę obrony.

Londyńska firma prawnicza Leigh Day w imieniu Open Rights Group reprezentującej m.in. organizację the3milion walczącą o prawa imigrantów z UE po Brexicie założyła już sprawę do sądu, a sędzia Ouseley dał pełne przyzwolenie na rozprawę.

Jak powiedzieli przedstawiciele organizacji the3million – obywatele UE mieszkający na Wyspach potrzebują dostępu do swoich danych w Home Office, aby móc wychwycić jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące ich statusu lub nawet aby zapobiec nieuzasadnionej deportacji, jak to miało chociażby miejsce w przypadku skandalu Windrush.

