Prawo do brytyjskich zasiłków dla obywateli UE od 1 stycznia 2021. Wszystko, co musisz wiedzieć o benefitach w UK

Czy osoby posiadające settled i pre-settled status mają takie same prawa do zasiłków w UK?

Fot. Getty

Jakie prawa w kwestii ubiegania się o brytyjskie zasiłki daje settled status, a jakie pre-settled status? Czy osoby, które wciąż nie posiadają statusu zasiedlenia, mogą aplikować o benefity? Oto najważniejsze informacje dla obywateli UE na temat pobierania zasiłków w UK od 1 stycznia 2021.

1 stycznia 2021 zakończył się brexitowy okres przejściowy, a wraz z nim zakończył się także swobodny wstęp obywateli Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Od początku 2021 roku legalnie pracować i mieszkań na stałe na Wyspach mogą tylko ci obywatele UE, którzy posiadają oficjalne prawo pobytu w UK, takie jak settled lub pre-settled status, lub są uprawnieni do statusu, ale jeszcze go nie wyrobili. Czas na aplikowanie o status zasiedlenia w UK kończy się 30 czerwca 2021, a jednym z koniecznych warunków uzyskania statusu jest zamieszkanie w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021.

Jakie prawa związane z pobieraniem zasiłków w UK mają osoby, posiadające stałe lub tymczasowe prawo pobytu w UK oraz osoby, które jeszcze nie posiadają statusu zasiedlenia? Czy settled i pre-settled status uprawniają do pobierania takich samych zasiłków? Jak od 1 stycznia 2021 roku wygląda sytuacja osób, które wciąż nie zdążyły wyrobić sobie statusu zasiedlenia w UK? Poniżej znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące pobierania benefitów w UK przez obywateli UE po brexitowym okresie przejściowym.

Settled i pre-settled status a prawo do brytyjskich zasiłków

Jeśli posiadasz settled status lub pre-settled status, oznacza to, że masz prawo pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii (na czas nieokreślony lub określony - zależnie od statusu). To z kolei wiąże się z prawem do brytyjskich zasiłków. Zakres zasiłków, o jakie można aplikować, jest taki sama dla settled i pre-settled status. Należy jednak pamiętać, że w przypadku pre-settled status, prawo do brytyjskich zasiłków wygaśnie w momencie wygaśnięcia statusu. Posiadając tymczasowe lub stałe prawo pobytu w UK można ubiegać się o wszelką pomoc socjalną, a między innymi o następujące benefity:

Brak (pre-)settled status a prawo do zasiłków w UK

Ponieważ aplikacje o settled status można składać do 30 czerwca 2021, wiele osób nie ma jeszcze wyrobionego statusu zasiedlenia. Niektórzy nie aplikowali jeszcze wcale, a inni aplikowali, ale wciąż czekają na decyzję Home Office. Czy osoby, które nie mają jeszcze pre-settled status lub settled status, ale przeprowadziły się do UK przed końcem 2020 roku, mają prawo do brytyjskich zasiłków?

Jak wyjaśnia Citizens Advice, osoby, które nie posiadają statusu zasiedlenia czy innego uregulowanego prawa do pobytu w UK, ale które przyjechały na Wyspy przed 1 stycznia 2021, mają prawo ubiegać się o status zasiedlenia i wstępnie posiadają tak zwane initial right to reside. W związku z initial right to reside osoby z tej grupy obecnie wciąż mogą ubiegać się następujące zasiłki:

Personal Independence Payment

Disability Living Allowance

Attendance Allowance

Carer’s Allowance.

Mimo że czas na aplikowanie o settled status jeszcze się nie skończył, w niektórych przypadkach DWP może wymagać dowodów, potwierdzających prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii. Według Citizens Advice dodatkowe potwierdzenia mogą być wymagane szczególnie w przypadku następujących świadczeń:

Universal Credit

Pension Credit

Housing Benefit

Child Benefit lub Child Tax Credits

income-based Jobseeker’s Allowance

income-related Employment and Support Allowance

Income Support.

>> WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UNIVERSAL CREDIT. POBIERZ!<<