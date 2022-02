Prawnicy Levenes uzyskali £80 000 odszkodowania dla klienta, który uległ wypadkowi. Wcześniej sprawę odrzuciła inna kancelaria

Artykuł sponsorowany

Jeśli sądzicie Państwo, że Wasz poprzedni adwokat Was zawiódł, to z przyjemnością rozważymy Wasze roszczenie. Nasi prawnicy wywalczyli właśnie £80 000 odszkodowania dla pracownika fabryki, który doznał obrażeń przez spadający z dźwigu ładunek.

Kancelaria Prawna Levenes osiągnęła ugodę po tym, jak poprzedni prawnicy odrzucili sprawę

Prawnicy Kancelarii Prawnej Levenes wywalczyli odszkodowanie dla pracownika fabryki, który w trakcie pracy doznał urazu kolana. Powód pracował jako operator dźwigu, który, umieszczony na suwnicy, służył do przenoszenia wiązek ciężkich metalowych rur z regałów magazynowych na tył przyczepy. Powód obsługiwał dźwig za pomocą urządzenia do zdalnego sterowania.

Prawnicy z pierwszej kancelarii, do której zgłosił się poszkodowany, złożyli pozew o odszkodowanie, ale sąd odrzucił odpowiedzialność pozwanego za wypadek. W związku z tym prawnicy powoda zdecydowali, że nie mogą kontynuować postępowania, ponieważ nie wierzyli, że roszczenie względem pracodawcy ma szansę zakończyć się sukcesem.

W tej sytuacji powód zwrócił się do Kancelarii Levenes. Nasi prawnicy przejrzeli przekazane akta i całą dokumentację otrzymaną od pozwanego, w tym zapis z monitoringu i zdjęcia z dnia wypadku.

W porównaniu do poprzednich adwokatów, prawnicy Kancelarii Prawnej Levenes uwierzyli, że sprawa może zostać wygrana

Nasi prawnicy uzyskali od powoda szczegółowe zeznania, a następnie zlecili sporządzenie raportu medycznego odnośnie doznanych przez niego obrażeń. Po wszczęciu postępowania sądowego, pozwany początkowo całkowicie zaprzeczał swojej odpowiedzialności w zakresie wypadku. Pozwany twierdził, że powód był doświadczony i przeszkolony, w związku z czym powinien był być w stanie obsługiwać dźwig bez ryzyka upuszczenia ładunku. Powód został nawet obwiniony o to, że stał zbyt blisko ładunku, przy czym kompletnie zignorowano w tym wypadku fakt, że miejsce pracy było tak zagracone, że nawet nie było gdzie stanąć (co też potwierdzają zdjęcia). Powód stał w miejscu, z którego mógł obserwować ładunek, a zatem znajdował się w strefie niebezpiecznej.

Spór o to, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek, dotyczy właśnie tego miejsca, a konkretnie tego, jak, w sposób bezpieczny, należało przemieścić ładunek podwieszony pod dźwigiem. Między powodem a pozwanym doszło do sporu w kwestii wielkości ładunku i sposobu, w jaki należało go bezpiecznie podnieść. Powód zeznał, że metalowe rury były nasmarowane i przez to śliskie, co przyczyniło się do ich wypadnięcia z wiązki, ale firma temu zaprzeczyła. Powód wrócił do pracy po wielu miesiącach i mógł zrobić zdjęcia oraz zgłosić nam inne zmiany praktyk pracy.

Kancelaria Prawna Levenes szczegółowo przeanalizowała wszystkie argumenty i dowody oraz zapytała o poradę eksperta-inżyniera, w jaki sposób można było wykonać zadanie bezpieczniej. Nasi adwokaci złożyli również w sądzie szczegółową odpowiedź na wszystkie zarzuty przedstawione przez pozwanego. Niedługo potem pozwany złożył ofertę ugody, która stanowiła pełną wartość roszczenia, i to pomimo podejmowanych przez pozwanego prób obwiniania powoda.

Levenes posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu trudnych i skomplikowanych spraw związanych z wypadkami przy pracy. Często jesteśmy proszeni przez klientów o przejęcie roszczenia, kiedy inni prawnicy odrzucają sprawę.

Komentując sprawę, Dagmara Sztynyk, adwokat prowadzący sprawę, powiedziała: - Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy od Powoda o sprawie, byliśmy poruszeni jego historią i chcieliśmy mu pomóc. Zanim zapoznaliśmy się z dowodami, mieliśmy wrażenie, że możemy osiągnąć pozytywny wynik, niezależnie od tego, co myśleli poprzedni prawnicy, a im bliżej przyglądaliśmy się sprawie, tym bardziej byliśmy pewni siebie. Ta sprawa ilustruje, jak ważna jest rozmowa z prawnikiem specjalizującym się w skomplikowanych sprawach dotyczących wypadków przy pracy.

Klient z kolei, w komentarzu do sprawy, powiedział: – Zostałem ranny w poważnym wypadku. Nawet gdy firma ubezpieczeniowa nadal odmawiała odpowiedzialności i poprzedni prawnicy zamknęli sprawę, Kancelaria Levenes nie poddała się. Podczas obsługi dźwigu w pracy doznałem poważnego wypadku. Obciążenie spadło na mnie, przewróciłem się na ziemię i doznałem obrażeń kolana. Byłem reprezentowany przez innego prawnika, ale kiedy firma ubezpieczeniowa odmówiła odpowiedzialności, moją sprawę zamknięto. Straciłem wszelką nadzieję i myślałem, że nie będę mógł się ubiegać o jakiekolwiek odszkodowanie. Już miałem się poddać, ale zwróciłem się do Kancelarii Prawnej Levenes i poinstruowałem Dagmarę Sztynyk i Tim Beasley. Nie dali mi żadnych gwarancji, ale zgodzili się przyjrzeć mojej sprawie, a kiedy to zrobili, powiedzieli, że myślą, że możemy wygrać. Poprzedni prawnicy przeoczyli kilka dobrych argumentów, które ich zdaniem moglibyśmy przedstawić, aby wygrać sprawę. Więc przyjęli moją sprawę i rozpoczęli dla mnie postępowanie sądowe. Miło mi powiedzieć, że udało im się uzyskać ugodę o odszkodowanie. Nie miałem zbytniej nadziei, ale Levenes mi ją przywrócił. Nawet, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nadal odmawiało odpowiedzialności, Levenes nie poddała się. Byli niesamowici i nie mogę być im bardziej wdzięczny za tak wspaniały dla mnie wynik. Tak się cieszę, że do nich zadzwoniłem. W trakcie sprawy regularnie, na bieżąco mnie informowali. Przyjrzeli się każdemu szczegółowi mojej sprawy i sprawili, że poczułem się pewnie, gdy wątpiłem w wygraną. Byli naprawdę przyjaźni, a kontakt z niemi był naprawdę łatwy. Nie ma słów, by im stosownie podziękować, dlatego polecam ich każdemu!

Pomoc prawna w przypadku poważnych obrażeń

Nasi wyspecjalizowani prawnicy mogą pomóc ofiarom wypadku w uzyskaniu odszkodowania. Jeśli będziecie Państwo potrzebować fachowej porady na temat tego, jakie działania można podjąć, aby uzyskać odszkodowanie za wypadek, to możecie zaufać doświadczeniu i wiedzy naszego zespołu profesjonalnych prawników zajmujących się poważnymi obrażeniami. To oni powalczą dla Was o maksymalną kwotę odszkodowania, jaka może Wam przysługiwać po wypadku.

