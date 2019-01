Prawie połowa Brytyjczyków chce, by książę Karol abdykował po śmierci królowej Elżbiety

46 proc. Brytyjczyków chciałoby, aby książę Karol zrezygnował z korony niezwłocznie po śmierci królowej Elżbiety oraz aby przekazał władzę swojemu synowi Williamowi. Dane te pochodzą z ankiety przeprowadzonej przez BMG Research, przeprowadzonej na grupie ponad 1500 obywateli UK.

27 proc. badanych odpowiedziało, że decyzję o abdykacji zdecydowanie by poparło, a 19 proc. poprałoby taką decyzję w stopniu umiarkowanym. Tylko 13 proc. zdecydowanie sprzeciwia się abdykacji księcia Karola, a 11 proc. sprzeciwia się jej w stopniu umiarkowanym. Około 1 na 3 osoby badane nie ma żadnego zdania w tej kwestii.

Pomysł abdykacji księcia Karola okazał się najbardziej popularny wśród ludzi młodych, w grupie wiekowej 18-24 lata.

Co na to sam książę Karol? Książę jest raczej niechętny wizji przekazania władzy synowi. Jego Wysokość już prawie 67 lat czeka jako następca na objęcie tronu - jest to najdłuższy czas oczekiwania w historii. Wydaje się więc zrozumiałe, że chciałby choć na chwilę przejąć stery brytyjskiej monarchii.

W przywołanej ankiecie padło też pytanie o to, czy żona księcia Karola, Kamila, powinna przyjąć tytuł królowej, jeśli jej mąż zostanie królem. Odpowiedzi wspierające Kamilę jako królową wskazało ok. 20 proc. badanych. Jednak w grupie wiekowej 65+ przeciwnych temu było aż 62 proc.

Trzecią kwestią poruszoną w ankiecie, było finansowanie rodziny królewskiej przez podatników. 38 proc. badanych odpowiedziało, że popiera finansowanie tych członków rodziny królewskiej, którzy pozostają w prostej linii pokrewieństwa. 35 proc. odpowiedziało, że rodzina królewska powinna sama zarabiać na swoje utrzymanie, a 12 proc., że podatnicy powinni finansować całą rodzinę królewską bez względu na stopień pokrewieństwa.

Wyniki ankiety pokazują, że zdania Brytyjczyków, dotyczące rodziny królewskiej, są raczej podzielone, a przynamniej nie ma wśród nich głosu jednoznacznie przeważającego.