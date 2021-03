Prawie MILION Polaków złożyło już wniosek o settled status - mamy najnowsze dane Home Office!

Już ponad 2,4 mln (dokładnie 2 497 600) obywateli krajów UE otrzymało settled status, dzięki czemu będą mogli pozostać w UK bezterminowo, a kolejne dwa miliony (2 039 800) uzyskały pre-settled status. Jaki procent z tej liczby stanowią Polacy?

Jak czytamy w najnowszym oficjalnym raporcie przygotowanym przez Home Office w ramach EU Settlement Scheme do dnia 31 grudnia 2020 roku suma wniosków dotyczących uzyskania prawa do pozostania w Wielkiej Brytanii po Brexicie wyniosła dokładnie 4 916 280. Niemal pięć milionów osób chce po wyjściu UK z UE zostać na Wyspie. Z tej liczby przytłaczająca większość - aż 90% - dotyczy pozostania w Anglii, 5% w Szkocji, 2% w Walii i 2% w Irlandii Północnej.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie tylko obywatele krajów należących do Wspólnoty starają się o settled status. Rzecz jasna, lwia część aplikacji pochodziło od unijnych imigrantów - było ich aż 4 569 010 - lecz już 45 55 wniosków złożyli mieszkańcy państw EOG i Szwajcarii, a pozostałe 301 660 spłynęło od obywateli spoza strefy EOG.

Ilu Polaków złożyło wnioski o settled status?

No dobrze, ale przyjrzymy się temu, co zdaje się być najbardziej interesujące, a więc "rozbiciu" tych danych na konkretne narodowości. Co się okazuje? Okazuje się, że Polska znajduje się na samym szczycie zestawienia! Obywatele RP złożyli w sumie aż 911 240 wniosków, na drugim miejscu byli Rumuni (836 980), a później przedstawiciele tzw. "południa Europy", a więc Włosi (472 300), Portugalczycy (354 190) i Hiszpanie (301 790). Dodajmy, że te pięć najliczniejszych nacji stanowi łącznie stanowiło około 60% całości. Dodajmy w tym miejscu, że te wszystkie wyliczenia obejmują okres od 28 sierpnia 2018 do 31 grudnia 2020.

Obywatele Polski i Rumunii konsekwentnie zajmowali najwyższe miejsce w Anglii, Szkocji i Walii, podczas gdy w Irlandii Północnej najwięcej wniosków złożyli obywatele Polski i Litwy.

"Obywatele Europy to nasi przyjaciele, rodzina i sąsiedzi" - mówi brytyjski minister ds. migracji

Tak, jak pisaliśmy wyżej blisko 2,5 miliona ze złożonych wniosków zostało zaakceptowanych i skończyło się przyznaniem settled lub pre-settled status. Ile ze złożonych wniosków zostało odrzuconych? W sumie 38 900 wniosków zostało odrzuconych, 51 400 zostało wycofanych lub unieważnionych, a 50 600 uznano za nieważne - w przypadku gdy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdecyduje, że ktoś nie kwalifikuje się do złożenia wniosku lub nie przedstawił wystarczającego dowodu zamieszkania.

"Obywatele Europy to nasi przyjaciele, rodzina i sąsiedzi, dlatego jestem naprawdę dumny, że przekroczyliśmy już liczbę pięciu milionów wniosków" - komentował minister ds. emigracji Kevin Foster. "Zachęcam wszystkich, którzy mogą teraz złożyć wniosek, o zabezpieczenie swojego statusu w prawie brytyjskim. Program ma być prosty i nieskomplikowany, ale wsparcie jest dostępne siedem dni w tygodniu przez telefon i e-mail" - podsumował.