Prawie dwa miliony osób w UK nie pracowały przez ostatnie PÓŁ ROKU

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Resolution Foundation prawie dwa miliony osób w Wielkiej Brytanii nie pracowało przez co najmniej sześć miesięcy. Powodem takiej sytuacji są szeroko pojęte ekonomiczne skutki pandemii.

Według think tanku Resolution Foundation, osoby nie pracujące były albo bezrobotne, albo całkowicie "zwolnione" z pracy w ramach furlough. Jak czytamy w raporcie większość z nich została po prostu "zesłana" przez swoich pracodawców na wymuszony urlop, dzięki pomocy rządowej w ramach "furlough". Natomiast niektórzy z nich stracili pracę, potem ją odzyskali i zostali odesłani na "furlough". Z podanej liczby 2 milionów około 700 tysięcy osób po prostu straciło swoją pracę i obecnie pozostają bezrobotni.

Wśród obecnie zatrudnionych 8% albo spodziewa się utraty pracy w ciągu najbliższych trzech miesięcy, albo już zapowiedziano im, że po prostu zostaną zwolnieni.

Wyniki raportu Resolution Foundation napawają niepokojem

"Podczas gdy perspektywy gospodarcze Wielkiej Brytanii w końcu poprawiają się, niepewność zatrudnienia pozostaje nadal wysoka, szczególnie wśród osób, które przez długi czas nie pracowały lub obecnie znajdują się na furlough" - komentował starszy ekonomista w Resolution Foundation Nye Cominetti.

Program, który częściowo pokrywa wynagrodzenia osób przebywających na przymusowym urlopie "fulough", został już przedłużony (do kwietnia 2021). Resolution Foundation wezwało rząd do utrzymania programu przez kilka miesięcy po zniesieniu ograniczeń, dając pracodawcom czas na powrót do finansowej równowagi po pandemii. Dodano, że wsparcie dla firm i ich pracowników powinno być zależne od konkretnej branży, a więc pomoc powinna być kierowana do najbardziej poszkodowanych sektorów (np. hotelarstwo).

Jak wygląda sytuacja osób bezrobotnych w UK? Co z furlough?

Brytyjskie Ministerstwo Skarbu zapowiedziało już, że rząd będzie nadal inwestował w ochronę i tworzenie miejsc pracy. "Przez cały ten kryzys robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać miejsca pracy i środki do życia. W tym celu wydaliśmy ponad 280 miliardów funtów" - komentował tę kwestię rzecznik Treasury.

"Będziemy nadal inwestować w ochronę i tworzenie miejsc pracy przez pozostałą część pandemii i przez okres otwierania gospodarki, a dalsze szczegóły przedstawimy w kolejnym etapie naszego planu zatrudnienia w nadchodzącym budżecie" - podsumowywał.