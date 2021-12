Prawie 500 000 osób zapowiedziało przyjście na świąteczną imprezę przed Downing Street w tym roku. Zaproszono także Met Police

Miałaby to być odpowiedź na aferę dotyczącą Christmas party pod No 10 w ubiegłym roku w czasie ścisłego lockdownu.

Afera związana ze zorganizowaniem Christmas party w czasie ubiegłorocznego ścisłego lockdownu, kiedy to na zwykłych obywateli nakładane były wysokie kary za złamanie restrykcji, nabiera tempa. Mieszkańcy UK postanowili zorganizować w tym roku własną imprezę świąteczną przed Downing Street – uczestnictwo w niej zadeklarowało już prawie 500 000 osób.

Ponad milion ludzi zostało zaproszonych na świąteczną imprezę przed Downing Street w tym roku, aby sparodiować polityków z partii Borisa Johnsona i samego premiera, którzy w ubiegłym roku w czasie ścisłego lockdownu mieli wziąć udział w aż dwóch imprezach przedświątecznych łamiąc restrykcje.

fot. Facebook

Impreza przed Downing Street

Przypomnijmy, że do Scotland Yardu deputowani Partii Pracy wystosowali zgłoszenie dotyczące złamania ścisłych zasad lockdownu w ubiegłym roku przez Borisa Johnsona i jego partyjnych kolegów. W tym samym czasie, gdy na Downing Street odbyły się dwie imprezy świąteczne, w których uczestniczyło co najmniej 50 osób, cała Wielka Brytania musiała stosować się do surowych restrykcji zabraniających im m.in. spotykania się z bliskimi z innych domostw.

Wydaje się jednak, że Boris Johnson jest ponad prawem, gdyż sam twierdzi, że zasady lockdownu nie zostały naruszone, a policja oświadczyła, że nie rozpocznie śledztwa w tej sprawie ze względu na "brak dowodów". W sieci pojawiło się jednak nagranie, na którym widać osoby z personelu premiera żartujące na temat możliwości zorganizowania imprezy świątecznej. Ujawnienie nagrania poskutkowało podaniem się do dymisji byłej rzeczniczki Borisa Johnsona.

Parodia imprezy przed Downing Street

W związku z aferą dotyczącą ubiegłorocznego Christmas party postanowiono przez Facebooka zorganizować wydarzenie dotyczące tegorocznej imprezy przed siedzibą premiera. Zaproszono na nie ponad milion osób, z czego 475 000 zapowiedziało przyjście, a 628 000 zgłosiło zainteresowanie uczestnictwem.

Wydarzenie zostało założone na FB przez Jona Mancini pod hasłem „massive rave at 10 Downing Street” z udziałem „Borisa Johnsona i kumpli”. W opisie mamy obietnicę, że żadne zasady dotyczące „dystansu społecznego nie będą wymagane”, a uczestnicy mogą przyjść z kimkolwiek chcą.

DJ i filmowiec asekuracyjnie wyjaśnia na Facebooku, że wydarzenie „nie jest prawdziwe”, a zainicjował je tylko dla „humoru i żartów z władzy”. Ktoś nawet przez Instagram zaprosił na imprezę funkcjonariuszy z Met Police, którzy podziękowali za propozycję.