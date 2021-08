Prawie 3 500 000 dzieci ucierpi na cięciach zasiłku Universal Credit. Organizacje pozarządowe biją na alarm

Jak wpłynie to na sytuację dzieci w UK?

Niemal 3,5 miliona dzieci w Wielkiej Brytanii może ucierpieć na skutek wycofania 20 funtów dodatku do Universal Credit. Oto najnowsze dane.

W czasie pandemii brytyjskie władze podwyższyły wysokość zasiłku Universal Credit, wypłacając beneficjentom dodatkowe 20 funtów tygodniowo. Lockdownowa pomoc ma jednak zostać wycofana w przyszłym miesiącu. Organizacje pozarządowe alarmują, że cięcia uderzą nie tylko w dorosłych, ale co gorsze - również w dzieci.

Ile dzieci ucierpi na cięciach Universal Credit?

Według szacunków organizacji Save The Children, wycofanie 20-funtowego dodatku tygodniowego do Universal Credit znacząco pogorszy sytuację aż 1,8 miliona gospodarstw domowych na Wyspach. Według przeprowadzonego badania, w którym wzięło udział 1008 respondentów, 47 proc. obecnych beneficjentów przyznało, że po obniżeniu zasiłku prawdopodobnie będzie mieć trudności z przeżyciem. Z kolei 52 proc. samotnych rodziców odpowiedziało w ankiecie, że po wycofaniu dodatku do zasiłku, będzie mieć problem z wiązaniem końca z końcem.

Dane pokazują, że gospodarstwa domowe z dziećmi, w których pobierany jest zasiłek Universal Credit, stanowią obecnie około 44 proc. wszystkich gospodarst otrzymujących zasiłki w UK. Niemal połowa tych domostw (46 proc.) ma dziecko w wieku poniżej 5 lat (jest to około 850 000 rodzin), a około 570 000 gospodarstw poinformowało, że najmłodsze dzieci są w wieku 5-10 lat. W około czterech na pięć (80 proc.) gospodarstw domowych z dziećmi, mieszka jedno lub dwoje dzieci.

Ogółem według szacunków organizacji pozarządowych, aż 3,5 miliona dzieci w UK może zostać poszkodowanych przez wycofanie tygodniowego dodatku do Universal Credit w wysokości 20 funtów. Dodatkowo, obcięcie zasiłku UC najbardziej uderzy w pracowników nisko wykwalifikowanych i podejmujących najsłabiej płatne prace.