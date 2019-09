Prawie 3 000 Polaków opuściło Irlandię Północną w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez Brexit

Konsul honorowy RP w Irlandii Północnej Jerome Mullen poinformował, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 10 proc. populacji polskich imigrantów mieszkających w Irlandii Północnej zdecydowało się na wyjazd, czego bezpośrednim powodem jest niepewność związana z Brexitem.

Jerome Mullen powiedział, że exodus Polaków z Wielkiej Brytanii będzie „katastrofą dla gospodarki”. Wielu naszych rodaków nie chce zostać w Irlandii Północnej z tego względu, że nie wiedzą, jak będzie wyglądał ich status po Brexicie i czy nie wpłynie to na ich warunki pracy.

Konsul honorowy RP w Irlandii Północnej zabrał głos rozesłaniu przez polskiego ambasadora Arkadego Rzegockiego listu do Polaków na Wyspach, w którym zachęca ich do „poważnego rozważenia powrotu do ojczyzny”.

Jak powiedział Mullen:

- Niektórzy wracają do Polski, a niektórzy do Niemiec, a część do innych europejskich krajów, ze względu na niepewność, której doświadczają w Wielkiej Brytanii. Gospodarka w Polsce się rozwija, radzi sobie bardzo dobrze i potrzebuje wykwalifikowanych ludzi, aby wrócili na rodzimy rynek pracy. Nawet mi jest ciężko zachęcać Polaków do przyjazdu do Irlandii Północnej, gdy firmy proszą mnie o znalezienie ludzi do pracy. Wiele biznesów w Wielkiej Brytanii odnosi korzyści dzięki wykwalifikowanym pracownikom z Polski (…) teraz te firmy stracą. Będzie to katastrofa dla brytyjskiej gospodarki.

Wcześniej ambasador Rzegocki powiedział w programie radiowym BBC:

- Polska i polska gospodarka się rozwija, poprawiają się standardy życia – są inne w porównaniu do tych sprzed 10 lat. Uważam, że powrót do Polski daje duże możliwości. Myślę, że możliwe jest osiągnięcie zamierzonych celów zarówno w Wielkiej Brytanii jak i Polsce.

Ambasador przyznał, że wysłał do 8 tys. Polaków żyjących na Wyspach list, w którym apeluje on o podjęcie przez nich działań mających na celu zabezpieczenie przyszłości, poprzez aplikowanie o settled status lub rozważenie powrotu do Polski.

- Z jednej strony nadal jest dużo czasu na aplikowanie [o settled status – przyp. red.]. A z drugiej strony, ze względu na Brexit, lepiej jest starać się o settled status wcześniej – dodał ambasador.

