Prawie 2000 przypadków Covid-19 jest powiązanych z kibicami Szkocji oglądającymi mecze Euro 2020

Według danych Public Health Scotland mamy do czynienia ze znacznym wzrostem zakażań koronawirusem w Szkocji, za który mają odpowiadać w sporej części szkoccy kibice. 1991 osób, które uzyskały wynik pozytywny, brało udział przynajmniej w jednym (lub więcej) wydarzeniu w ramach Euro 2020 w okresie przypadającym na czas inkubacji wirusa. W tym czasie mogli oni także całkowicie nieświadomie zakażać innych. Jak podaje "The Guardian" prawie dwie trzecie z tych przypadków to osoby, które podróżowały do Londynu na mecz Euro 2020 - konkretnie było to 1294 Szkotów, którzy udali się do brytyjskiej stolicy w celu oglądaniu meczy piłkarskich. 397 osób z tej grupy w dniu 18 czerwca 2021 roku oglądała na Wembley mecz Anglia – Szkocja na żywo. Dodajmy również, że oficjalnie z puli UEFA dla szkockich fanów zostało przeznaczone 2600 biletów na to właśnie spotkanie.

Czy mecze Euro 2020 przyczyniają się do rozprzestrzeniania koronawirusa w Szkocji?

Trzeba zaznaczyć, że wyjątkowo w tym roku w czasie piłkarskich mistrzostw Europy nie otwarto żadnych oficjalnych stref kibica. Można więc zakładać, że kibice, którzy nie mieli biletów, mecz oglądali po prostu w jednym ze stołecznych pubów. Burmistrz Londynu obawiając się zwiększonej transmisji wirusa apelował do kibiców, aby nie przyjeżdżali do miasta, chyba że mają bilet lub bezpieczne miejsce do oglądania meczu. Czy posłuchali? Chyba nie...

Dodajmy, że w całej Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby odnotowano 26 068 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Mamy więc do czynienia z największym bilansem od 29 stycznia 2021. Trzeba zaznaczyć, że choć liczba zakażonych rośnie, to odsetek przypadków śmiertelnych pozostaje na bardzo niskim poziomie. Według oficjalnych danych było ich tylko 14, co jest dowodem na to, że program szczepień w UK działa.

Jak podaje PAP: "Dzień wcześniej w Wielkiej Brytanii odnotowano 20 479 przypadków zakażenia SARS-CoV-2 i 23 zgony w związku z Covid-19. W styczniu, kiedy przypadał okres szczytowy najgorszej fali epidemii Covid-19 w Wielkiej Brytanii, odnotowywano w tym kraju ponad 1 000 zgonów dziennie. Według oficjalnych danych 84,9 proc. dorosłych Brytyjczyków otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, a 62,4 proc. - dwie dawki".