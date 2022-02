Prawie 12 milionów funtów do wygrania w najbliższą sobotę w National Lottery

Wielka kumulacja National Lottery. Ile jest do wygrania w lotto?

Ile jest do wygrania?

Przed nami wielka kumulacja w brytyjskim lotto. W sobotnim losowaniu National Lottery będzie można wygrać prawie 12 milionów funtów.

Z powodu brak zwycięzcy ostatniego losowania, które odbyło się wieczorem w środę 2 lutego 2022, w kolejnym losowaniu, czyli w sobotę 5 lutego, do zgarnięcia będzie gigantyczna kumulacja. Jakie wygrane padły w środowym losowaniu?

Brak głównej wygranej w środowym losowaniu Lotto

W środę co prawda padły pewne wygrane, ale były one stosunkowo niskie. Jednej osobie udało się trafić nie wszystkie sześć, ale pięć numerów oraz numer bonusowy. Dało to wygraną w wysokości 1 miliona funtów.

Z kolei 32 osoby trafiły pięć podstawowych z sześciu numerów, co dało im wygrane w wysokości 1750 funtów na gracza. Natomiast cztery numery zostały trafione przez aż 2392 osoby, dając im nagrody w wysokości 140 funtów na gracza, a 63 623 osoby trafiły trzy numery i wygrały po 30 funtów.

Z kolei w losowaniu Lotto HotPicks dwóch graczy wygrało po 13 000 funtów. Natomiast w Thunderball jedna osoby wygrała 5 tys. funtów, a tysiące osób zgarnęło niższe nagrody.

Wielka kumulacja w Lotto w najbliższą sobotę

W związku z tym, że w ostatnim losowaniu główna nagroda nie padła, sobotnie losowanie typu „must be won” – poinformował Andy Carter z National Lottery w rozmowie z portalem Metro. Co to oznacza w praktyce? Zwycięzca albo będzie jeden – jeśli tylko jednej osobie uda się trafić wszystkie numery, albo nagroda zostanie podzielona między osoby, które zajęły dalsze miejsca, trafiając tylko część liczb.

Ile jest do wygrania dokładnie? W losowaniu Lotto w UK w najbliższą sobotę zwycięzca głównej nagrody otrzyma aż 11 800 000 funtów.