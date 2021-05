Prawa Polaków po Brexicie - zapraszamy na bezpłatny webinar z udziałem ekspertów dot. EU Settlement Scheme

Już jutro, w czwartek 6 maja 2021 roku, odbędzie się wirtualny panel ekspertów, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania i rozwieją wątpliwości dotyczące sytuacji Polaków na Wyspach po Brexicie i programu EU Settlement Scheme. Jak wziąć udział w webinarze? W jaki sposób zgłosić swoje pytania? Pod jakim adresem transmitowane będzie spotkanie?

Wspólnie z Polskim Ośrodkiem Kulturalno-Społecznym w Londynie zapraszamy na spotkanie POSK online zatytułowane "Prawa Polaków po Brexicie – Wasze pytania", w ramach którego eksperci odpowiedzą na pytania Polaków o swoje prawa po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Jak czytamy na oficjalnej stronie wydarzenia:

W trakcie dyskusji eksperci z polskich organizacji East European Resource Centre (EERC), Polish British Integration Centre (PBIC), EWA CIC i Feniks, a także z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie opowiedzą o najważniejszych kwestiach dot. procesu uzyskiwania statusu oraz odpowiedzą na Państwa pytania.

Jak wziąć udział w webinarze "Prawa Polaków po Brexicie – Wasze pytania"?

Wydarzenie w formie webinaru jest współorganizowane przez Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) oraz Ambasadę RP w Londynie na niespełna dwa miesiące przed upływem terminu składania wniosków o status osoby osiedlonej (30 czerwca 2021). Niedopełnienie formalności może mieć poważne konsekwencje, włącznie z uznaniem pobytu w Wielkiej Brytanii za nielegalny.

Dyskusja odbędzie się w czwartek, 6 maja o godz. 19:30 i będzie transmitowana na żywo przez internet na YouTube, gdzie uczestnicy będą mogli także zadawać swoje pytania lub wysłać je wcześniej za pomocą formularza na stronie www.posk.org.

W jaki sposób zgłaszać pytania?

Jak wysłać swoje pytania, aby zostały odczytane w ramach panelu? Wystarczy kliknąć TUTAJ i zgłosić swoje zapytanie. Dyskusję będzie można śledzić z poziomu strony POSK`u - wystarczy kliknąć TUTAJ jutro, o godzinie 19:30. Można też oglądać ją na oficjalnym profilu POSK`u na YouTubie - to TUTAJ.

"Zostały już tylko dwa miesiące na złożenie przez Polaków, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich i chcą tu legalnie pozostać, wniosku o status osoby osiedlonej" - powiedział Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki, cytowany na oficjalnej stronie POSK. "Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu organizacji, liderów polskiej społeczności oraz szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej brytyjskiego rządu i współpracy z placówkami dyplomatycznymi, duża część naszych obywateli zdążyła już złożyć wniosek o settled status, lecz wciąż pozostaje niewielka grupa, która musi wykonać tę czynność do końca czerwca, aby zabezpieczyć swoje prawa i pobyt w tym kraju".

"Wydarzenia takie jak w POSK Online pozwalają na dotarcie do osób, które jeszcze się nie zarejestrowały w brytyjskim systemie. Zachęcam do wzięcia udziału i apeluję do tych Polaków, którzy chcą pozostać na Wyspach, a nie uzyskali jeszcze settled status, do aplikowania” - uzupełniał Rzegocki.

„Konieczność rejestracji w systemie osiedleńczym to największa zmiana statusu prawnego Polaków w Wielkiej Brytanii od kilkunastu lat, więc jeszcze niezbędne, aby nasi rodacy wiedzieli o tym, jak dopełnić formalności i uniknąć dotkliwych konsekwencji. Apelujemy do Polaków, aby sprawdzili, czy ich najbliżsi i przyjaciele wypełnili już wnioski i zagwarantowali swoje prawa po Brexicie" - powiedziała przewodnicząca Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) Joanna Młudzińska.

"Regularnie angażujemy się w próby dotarcia do jak największej grupy Polaków, współpracując m.in. z polskimi organizacjami społecznymi, ambasadą, władzami Londynu i brytyjskim rządem i będziemy pracowali nad tym do ostatniego dnia przed upływem terminu" - dodawała.

<<CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SETTLED STATUS? POBIERZ PORADNIK>>

Przypomnijmy, że termin złożenia wniosku o settled status upływa 30 czerwca 2021. O status powinni aplikować m.in. obywatele UE oraz członkowie ich rodzin, którzy po 30 czerwca chcą zachować swoje dotychczasowe prawa i móc legalnie mieszkać i pracować na Wyspach - bez konieczności ubiegania się o wizę.

Niestety nie każdy kwalifikuje się do settled status. O pełny status zasiedlenia mogą ubiegać się osoby, które:

zamieszkały w Wielkiej Brytanii przed końcem 2020 roku

mieszkały w Wielkiej Brytanii przez nieprzerwany okres 5 lat (liczony jako co najmniej 6 miesięcy pobytu w UK w każdym roku).

Z kolei o niepełny status zasiedlenia, czyli pre-settled status, mogą ubiegać się osoby, które nie mogą wykazać stałego 5-letniego pobytu w UK, ale zamieszkały w Wielkiej Brytanii przed końcem 2020 roku.