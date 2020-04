Pranie ubrań w czasie epidemii: Czy wszystko trzeba prać w 60 st. C? Ile więcej może nas to kosztować?

Ile kosztuje zwiększenie temperatury prania z 30 do 60 st. C?

Przez wiele lat byliśmy zachęcani do prania ubrań w niskich temperaturach – 30 i 40 st. C – dla zaoszczędzenia energii. Jednak teraz, w dobie szalejącej epidemii koronawirusa, eksperci zalecają nam powrót do prania w temperaturze 60 st. C. Ale czy zalecenie to mamy teraz zastosować do prania wszystkich ubrań? I o ile więcej zapłacimy za podwyższenie temperatury prania?

Skuteczność prania, a zatem zarówno wywabiania plam, jak i zabijania zarazków, zależy od dwóch czynników – temperatury prania i użytego detergentu. Przez ostatnie lata producenci proszków do prania prześcigali się w oferowaniu nam środków skutecznych już przy 30 st. C, a eksperci zachęcali nas do robienia prania w niskich temperaturach dla zaoszczędzenia energii. Jednak obecnie wszystko się zmieniło i w dobie pandemii znów słyszmy, żeby nastawiać pranie na 60 st. C, ponieważ taka właśnie temperatura daje większą szansę na pozbycie się większej ilości zarazków.

Niestety pranie w wyższej temperaturze oznacza także wyższe koszty. To, o ile więcej zapłacimy, zależy oczywiście od wielu czynników, w tym od modelu naszej pralki, jej klasy energetycznej, a także od rodzaju taryfy energii elektrycznej. Jak podaje Victoria Arrington z Energy Helpline, cytowana przez dziennik „Daily Mail”, standardowa pralka klasy „A” zużywa 1kWh na jedno pranie przy 60 st. C i 0,56kWh na jedno pranie przy 30 st. C.

Victoria Arrington precyzuje, że robienie dwóch prań w temp. 30 st. C codziennie przez 30 dni w najtańszej dostępnej na rynku taryfie (Outfox the Market – taryfa Fix'D 20 9.0) kosztowałoby gospodarstwo domowe £4,20 miesięcznie, czyli rocznie £50,40. Z kolei robienie dwóch prań w temp. 60 st. C codziennie przez 30 dni w tej samej taryfie kosztowałoby gospodarstwo domowe £7,80 miesięcznie, czyli rocznie aż £93,60. W przypadku najdroższych taryf to samo pranie kosztowałoby gospodarstwo domowe £6 miesięcznie (£72 rocznie) przy 30 st. C i £10,80 miesięcznie (£129,60 rocznie) przy 60 st. C. Z wyliczeń tych wynika zatem, że pranie w temperaturze 60 st. C jest blisko dwa razy droższe niż pranie w temperaturze 30 st. C.