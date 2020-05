Pracujecie w fabryce? Otrzymaliście dodatek do pensji? [list do redakcji]

W Wielkiej Brytanii wywierana jest obecnie presja na rząd ze strony Brytyjskiego Kongresu Związków Zawodowych (TUC). Apeluje on o podwyżkę dla key workers, którzy pracując w czasie pandemii ryzykują zdrowie i życie. Do naszej redakcji wpłynęło z kolei zapytanie dotyczące podwyżek dla pracowników fabryk w czasie obecnego kryzysu.

Zgodnie z propozycją Kongresu Związków Zawodowych (TUC) pracownicy kluczowi, tzw. key workers mieliby otrzymać podwyżkę i mieć zagwarantowaną stawkę minimalną w wysokości 10 funtów za godzinę pracy. W sprawie tej nie zapadła jeszcze żadna decyzja.

Podwyżka dla pracowników

Co jednak ciekawe firma Amazon postanowiła dać podwyżkę pracownikom magazynów oraz dostawcom za pracę w czasie obecnej pandemii. W ten sposób Amazon chce docenić poświęcenie swoich pracowników.

W związku z kwestią podwyżek w miejscach pracy dla tych, którzy zatrudnieni są w fabrykach i nadal – mimo ryzyka – pracują, napisał do naszej redakcji jeden z czytelników:

Mam takie pytanie. Czy jak pracujemy na fabrykach w trakcie pandemii, należą nam się jakieś dodatkowe pieniądze? Moj brat pracuje na fabryce innej jak moja i odkąd zaczął się ten koronawirus to dostają 77 pensów extra do każdej godziny. Mówił, że to nie jest od ich fabryki tylko, że to dało państwo. Szukałem na internecie, ale nic nie znalazłem na ten temat.

Z dotychczasowych informacji wynika jednak, że podwyżki, które otrzymali pracownicy fabryk, są indywidualną decyzją kierownictwa firm, a nie decyzją rządu, który nadal nie ustosunkował się nawet do apelu Kongresu Związków Zawodowych (TUC) w sprawie podwyżek dla key workers.

A jak wygląda sytuacja u Was w pracy? Otrzymaliście może podwyżkę za pracę w czasie pandemii? Piszcie na adres: [email protected]