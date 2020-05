Pracownik przejawia symptomy choroby zakaźnej w miejscu pracy. Co zrobić?

Fot. Getty

Jak powinien się zachować pracownik, który w miejscu pracy zacznie przejawiać symptomy choroby zakaźnej? I jak w takiej sytuacji powinien się zachować jego pracodawca oraz pozostali pracownicy? Poniżej znajdziecie kilka cennych rad.

Jeśli jeden z pracowników poczuje się źle w miejscu pracy, to znaczy zacznie przejawiać symptomy świadczące o możliwości zakażenia się koronawirusem, to powinien:

niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę;

unikać dotykania jakichkolwiek powierzchni;

kaszleć i kichać w chusteczkę (którą następnie musi od razu włożyć do kosza na śmieci), a jeśli nie posiada przy sobie chusteczki, to kaszleć lub kichać w zgięcie łokcia;

skorzystać, w razie potrzeby i w razie możliwości, z łazienki, z której nie będą już przed dezynfekcją korzystali inni pracownicy.

Pracownik, który zacznie przejawiać symptomy choroby zakaźnej, musi poddać się samoizolacji na okres przynajmniej 7 dni. Jeśli zaś pracownik ten mieszka z bliskimi, którzy nie mają żadnych objawów, to bliscy ci powinni pozostać na przymusowej kwarantannie przez co najmniej 14 dni. Każdy natomiast członek gospodarstwa domowego, który zacznie mieć objawy COVID-19, musi pozostać w domu przez co najmniej 7 dni, i to niezależnie od tego, jak długo przebywał do tego czasu na kwarantannie.

Chory pracownik powinien też spróbować ustalić, czy jego objawy wskazują na zakażenie koronawirusem, czy też może na inną chorobę. Będąc w Anglii można to spróbować zrobić wchodząc na stronę NHS „coronavirus symptom checker” albo dzwoniąc pod numer 111. W Szkocji także dostępna jest strona „Scotland symptom checker”, a w Walii - „Direct Wales symptom checker”. W przypadku, gdy chory jest w bardzo poważnym stanie lub gdy jego życie wydaje się być zagrożone, należy zadzwonić pod numer 999.