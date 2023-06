Pracownik londyńskiego szpitala "w szale" zaatakował kilofem trzy osoby

Pracownik londyńskiego szpitala miała "wpaść w szał" i rzucić się z metrowej długości kilofem na swoich kolegów z pracy. W wyniku tego ataku dwie osoby zostały ranne, a jak oficjalnie podaje Met Police, sama napastnik również ucierpiał najprawdopodobniej w wyniku samookaleczenia się.

Do tych zdarzeń doszło około godziny 13:20, w dniu wczorajszym 22 czerwca 2023 roku w szpitalu Central Middlesex Hospital, zlokalizowanym w Park Royal, na granicy dwóch londyńskich dzielnic Brent i Ealing. Jak podają brytyjskie media, jeden z pracowników szpitala miał wpaść w szał. Uzbrojony w dwa ostre przedmioty, z czego jedno było motyką, a drugie metrowym narzędziem podobnym do kilofa zaatakował trzy osoby. Jedna z nich wyszła z tego ataku cało, dwie kolejne zostały ranne, w tym jedno odniosła obrażenia, która zostały określone, jako "zmieniające dotychczasowe życie". Oprócz tego napastnik sam zadał sobie rany.





Jak świadkowie relacjonują te wydarzenia?

Na łamach BBC zajście opisał Jamie Hogg, osoba pracująca w szpitalu, która była świadkiem tych wydarzeń. – Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. To było szaleństwo, aż trudno w to uwierzyć. Policja dosłownie szturmowała szpital, jeden funkcjonariusz wbiegał po drugiej – komentuje. – To mógł być każdy z nas. Nie wiem, jakie były powody, które go do tego skłoniły – uzupełnia, mówiąc, iż cały ten incydent był „przerażający”.

W trakcie tych wydarzeń, w trakcie ataku i późniejszej interwencji policji, niektóre osoby przebywające na terenie szpitala schroniły się w pokoju pielęgniarek. Jak relacjonuje Amie Ferris-Rotman przez te 45 minut zamknięcie wszyscy byli naprawdę przerażeni.

Kim jest domniemany sprawca?

Domniemanym sprawą tych zdarzeń ma być 43-letnie Matteo Bottarelli, jak podaje portal "Sky News". Jeszcze dziś, w piątek 23 czerwca 2023 roku ma stanąć przed obliczem sądu Willesden Magistrates' Court. Mają mu zostać postawione zarzuty związane z posiadaniem niebezpiecznych przedmiotów oraz grożenie przemocą.

Met Police w oficjalnym komunikacie potwierdziła, że to zdarzenia nie noszą znamion aktu terroru.

