Crime Pracownik Lidla planował masową strzelaninę w Somerset

Pracownik magazynowy Lidla mający obsesję na punkcie masowych strzelanin nie tylko zamienił swój dom w istną fabrykę broni, ale planował również atak na swoją starą szkołę. Miała to być forma „zemsty”.

32-letni Reed Wischhusen w swoim manifeście miał zawrzeć plany dotyczące zamachu terrorystycznego w stylu znanych z USA masowych strzelanin. Najpierw chciał wziąć na cel swoją starą szkołę Priory School w Worle w hrabstwie Somerset. Następnie, planował zaatakować siedzibę policji Avon i Somerset, a następnie odebrać sobie życie, jak czytamy na łamach portalu informacyjnego „Metro”.

Jego sprawa jest rozpatrywana przez Bristol Crown Court. W listopadzie 2022 w jego domu pojawili się policjanci. Szukali w nim broni. Wischhusen celował ze swojej broni do funkcjonariuszy, w związku z czym policjanci trzykrotnie otwarli do niego ogień. Ostatecznie okazało się, że mieli rację co do swoich podejrzeń. Dom pracownika magazynowego był prawdziwą zbrojownią. Znaleźli w nim pistolety, pistolety maszynowe i strzelbę, a także amunicję, bomby, granaty i truciznę.

Co planował Reed Wischhusen?

Wischhusen, który przeżył szturm i następnie przebywał w szpitalu przez cztery miesiące, przed sądem zaprzeczył części zarzutów. Nie ukrywał jednak swoich zamiarów przeprowadzenia ataku oraz fascynacji przemocą tego typu.

– Wischhusen miał makabryczne zainteresowanie niesławnymi zabójcami, takimi jak Thomas Hamilton z Dunblane i Raoul Moat oraz „nienawidzącym policjantów” Ralphem McLeanem z USA, a także masowymi strzelaninami i zamachami bombowymi, takie jak strzelanina w Columbine i zamach w Oklahomie – jak relacjonuje prokurator Jonathan Rees.

Masowa strzelanina w Somerset, do której nie doszło

„Myślę o zemście, to jest naprawdę potężna motywacja” – jak pisał w swoim manifeście niedoszły sprawca. Nie brakowało w nim także dość dokładnie opisanego planu ataku, kolejności eliminacji kolejnych celów oraz budzących grozę detali. Zamachowiec planował zostawić przy życiu dwóch policjantów, aby zmagali się z wyrzutami sumienia ocalałych.

Prokurator Rees powiedział, że Wischhusen podjął „prawdziwe, konkretne kroki” w celu skompletowania broni, opracowania planu, przygotowań do realizacji swoich celów. To, co napisał w swoim tekście „w żadnym wypadku nie były fantazją”.

Proces w tej sprawie trwa.

