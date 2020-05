Dobro wraca: Pracownik kluczowy, który uratował życie policjantowi, wygrał milion w loterii EuroMillions

Fot. Facebook

Jeśli ktoś nie wierzy w to, że przysłowiowa karma wraca, to powinien uważnie prześledzić losy 33-letniego Anthony Canty'ego z Essex. Ten pracownik kluczowy uratował w kwietniu życie policjantowi, który doznał w autobusie ataku serca, a kilka tygodni później wygrał w loterii EuroMillions... £1 mln!

33-letni Anthony Canty z Maldon, w Essex, wracał z końcem kwietnia do domu autobusem, gdy tuż obok niego upadł na ziemię z zawałem serca policjant, również będący po służbie. Canty nie zastanawiał się ani przez chwilę – natychmiast wcisnął przycisk alarmowy i, przy pomocy operatora linii 999, przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szybkie działanie Canty’ego sprawiło, że przybyli na miejsce ratownicy nie musieli wykonywać czynności zmierzających do przywrócenia układu krążenia od początku i mogli tym szybciej przewieźć poszkodowanego do szpitala.

33-latek, który pracuje jako inżynier odpowiedzialny za jakość wody w szpitalach, nie tylko jednak uratował życie policjantowi, ale także pozostał po tym wydarzeniu w kontakcie z jego rodziną. – On [policjant] powiedział, że Anthoiny jest już częścią jego rodziny. Dodał też, że będzie mu wdzięczny do końca życia, ponieważ gdyby nie Anthony, to już by go tu dziś nie było. To niesamowite – wyznała dumna żona, Katie Sullivan.

Anthony Canty nie musiał długo czekać, aby w jego przypadku zadziałała przysłowiowa karma. Kilka tygodni od momentu uratowania policjantowi życia Brytyjczyk wygrał…£1 mln funtów w loterii EuroMillions. - Zadzwoniłem do Katie, żeby przekazać jej dobrą wiadomość, ale ona mi nie uwierzyła i pomyślała, że ją wkręcam, więc dałem jej numery, żeby sama się przekonała – opowiedział Anthony. Po czym dodał: - Usłyszałem, jak się zalogowała, a potem zaczęła krzyczeć i powiedziała: ‘Ty, to jest milion, jesteśmy milionerami, musisz wrócić do domu’.