Pracownik biura paszportowego kradł zdjęcia dzieci z aplikacji o dokumenty i robił z nimi nieprzyzwoite rzeczy

Fot. Getty

Brytyjski urzędnik, 36-letni James C., przyznał się przed sądem do kradzieży 30 zdjęć dzieci z biura paszportowego w Durham, a także do czterech przestępstw seksualnych związanych z posiadaniem i robieniem nieprzyzwoitych zdjęć. Mężczyzna miał być także w posiadaniu filmów pornograficznych odwołujących się do przemocy.

Jak podaje dziennik „The Independent”, pracownik brytyjskiego biura paszportowego w Durham przyznał się do kradzieży zdjęć dziewcząt z aplikacji paszportowych i do robienia nieprzyzwoitych zdjęć dzieci. 36-letni James C. pochodzący z Shildon, w hrabstwie Durham, przyznał się także w sądzie Newtonem Aycliffe do posiadania pornografii nawiązującej do przemocy.

Mężczyzna został oskarżony o kradzież „30 zdjęć paszportowych o nieznanej wartości, należących do biura paszportowego Jej Królewskiej Mości”. Urzędnik miał popełniać wskazane przestępstwa między majem a grudniem 2018 roku. Mężczyzna obecnie przebywa na zwolnieniu warunkowym (aż do czasu ogłoszenia wyroku 22 listopada), jednak sąd ograniczył jego prawo do korzystania z komputera w tym czasie.

Według informacji dziennika „The Independent”, policja w Durham powiedziała po przesłuchaniu: - „W ramach dochodzenia mężczyzna w wieku około 30 lat został aresztowany w swoim miejscu pracy w mieście Durham pod zarzutem posiadania nieprzyzwoitych zdjęć dzieci i okradania pracodawcy”.

Rzecznik Home Office odmówił komentarza, mówiąc: - „Ta sprawa jest przedmiotem toczącego się postępowania prawnego i dlatego niewłaściwe byłoby jej komentowanie”.

