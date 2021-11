Pracownik Asdy próbował usunąć kobietę ze sklepu, bo rzekomo była „w zasadzie naga” [wideo]

fot. Twitter

Pewien pracownik sklepu Asda w dzielnicy Isle of Dogs we wschodnim Londynie próbował usunąć ze sklepu kobietę robiącą zakupy, bo – jak twierdził – była „w zasadzie naga”. Kobieta zaskoczona uwagą zaczęła nagrywać całe zdarzenie i przy okazji pokazała też, że 'jednak' jest ubrana, wbrew temu, co zarzucał jej oburzony mężczyzna.

Kobieta robiła zakupy w sklepie Asda we wschodnim Londynie, gdy została zaczepiona przez pracownika sklepu, który bez ogródek powiedział jej łamaną angielszczyzną, że „nie powinno jej tam być”, bo jest „w zasadzie naga”.

Pracownik Asdy próbował usunąć kobietę ze sklepu

Zaskoczona niestosowną uwagą pracownika sklepu kobieta postanowiła nagrać nie tylko całe zajście, ale również pokazać, w co jest ubrana, na dowód tego, że mężczyzna bardzo przesadził w swojej ocenie. Nazwała jego zachowanie „najbardziej obrzydliwym”.

Na nagraniu możemy usłyszeć, jak pracownik Asdy mówi do klientki sklepu:

- Możemy prawie zobaczyć twoje ciało, kierownik już do nas idzie.

Ponadto mężczyzna wytknął jej również, że nie szanuje samej siebie i że jego uwaga jest zgodna z polityką supermarketu.

Kobieta udostępniła wideo na Twitterze z komentarzem: „Dziś wieczorem w ASDA, w Isle of Dogs, pracownik sklepu powiedział mi, że mam na sobie niewystarczającą ilość ubrań, że nie szanuję siebie, jestem w zasadzie naga i nie powinno mnie tam być. Naprawdę jedno z najbardziej obrzydliwych zachowań”.

Reakcja Asdy

Kobieta spotkała się z szybką reakcją ze strony Asdy, która podziękowała jej za zwrócenie uwagi na cały incydent i przepraszając podkreśliła, że zachowanie pracownika sklepu wcale nie odzwierciedla polityki sieci.

„Taka polityka nie obowiązuje w Asda, jest nam naprawdę przykro, że obsłużono panią w taki sposób. Rozmawialiśmy z kierownikiem sklepu, który zajął się tym incydentem i chętnie porozmawiamy z panią o tym, jak możemy to naprawić?” – napisał rzecznik Asdy.