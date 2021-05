Pracownicy z UE nie są zainteresowani zatrudnieniem w UK - brytyjskim pracodawcom brakuje rąk do pracy

Na brytyjskim rynku pracy doszło do gwałtownego spadku pracowników będących imigrantami z krajów należących do Unii Europejskiej. Według ekspertów obecne ożywienie po pandemii jest zagrożone w związku z malejącym zainteresowaniem pracą w UK ze strony unijnych pracowników.

O obecnej sytuacji na rynku pracy w Wielkiej Brytanii pisaliśmy w naszym poprzednim artykule zatytułowanym "Trwa ożywienie po pandemii - bezrobocie spada, rośnie liczba ofert pracy. Mamy najnowsze dane ONS" i do niego odsyłamy po wszelkie szczegóły. Podsumowując, w jednym zdaniu - w UK trwa po-pandemiczne ożywienie, spada bezrobocie, rośnie liczba ofert pracy, ale brytyjscy pracodawcy mają problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Dlaczego? Z powodu konsekwencji wynikających z Brexitu! Według Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) oraz firmy rekrutacyjnej Adecco brytyjscy pracodawcy planują zatrudniać w tempie najszybszym od ostatnich ośmiu lat. Problem jednak polega na tym, że nie będą mieli za bardzo kogo zatrudniać...

Imigranci z UE nie chcą pracować w UK

Widać wyraźnie rosnącą presję na rynku pracy, która pojawiła się po stopniowym znoszeniu restrykcji wraz z szybkim wzrostem wydatków konsumenckich. Firmy na Wyspie muszą zatrudniać, ale w UK brakuje rąk do pracy. A brakuje ich - bo jak ostrzegali eksperci - po "zamknięciu granic" po Brexicie imigranci z UE będą mieli duże problemy z podejmowaniem pracy.

Potwierdzają to choćby dane choćby z Adzuny, internetowego agregatora i wyszukiwarki ofert pracy. Otóż obecnie mamy do czynienia z milionem wakatów, z czego około 18 procent pojawiło się w przeciągu ostatnich sześciu tygodni. Pracodawcy z branż hotelarskiej, rozrywkowej i gastronomicznej szukają dosłownie na gwałt pracowników. Często jest to praca za "minimum wage" albo niskopłatna, która do tej pory była wykonywana przez imigrantów unijnych, którym teraz brytyjski rząd Brexitem mocno utrudnił zatrudnianie się na Wyspie.

20 ofert miejsc pracy na jedną osobę poszukującą zatrudnienia

W niektórych lokalizacjach można znaleźć 20 ofert miejsc pracy na jedną osobę poszukującą zatrudnienia. Według Adzuny najtrudniej z pozyskaniem pracownika mają firmy zlokalizowane w Maidstone w hrabstwie Kent, za nim plasują się Manchester, Cambridge i Oxford. "Istnieje ostra konkurencja o pracowników, a wiele osób dotychczas zatrudnionych w branży hotelarskiej i detalicznej zdecydowało się zatrudnić gdzie indziej i szukać bezpieczniejszej pracy po zeszłorocznym kryzysie" - komentował dla "Guardiana" Andrew Hunter z AdHunter Ltd.

"Odnotowaliśmy mniejszą ilość pracowników zagranicznych poszukujących pracy w Wielkiej Brytanii, a zainteresowanie miejscami pracy w Wielkiej Brytanii zmniejszyło się o połowę przed pandemią. Brytyjscy pracodawcy nie mogą już polegać na pracownikach z zagranicy w celu wypełnienia luk w zatrudnieniu" - dodaje Hunter.

Czy sytuacja na rynku pracy się poprawi?

Liderzy biznesowi ostrzegli, że brak pracowników napływających z zagranicy może zatrzymać ożywienie na rynku pracy po pandemii Szacuje się, że aż 1,3 miliona osób opuściło Wielką Brytanię od końca 2019 roku.