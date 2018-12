Pracownicy w Wielkiej Brytanii mogą spodziewać się w 2019 roku podwyżek w wysokości średnio 0.8 procent

Według prognoz organizacji ECA International (ECA) osoby zatrudnione w Wielkiej Brytanii w sektorze publicznym mogą liczyć na wzrost zarobków w 2019 o 0.8 procent, co daje średnio 20 funtów więcej miesięcznie lub 237.35 funtów rocznie dla pracownika.

Zgodnie z raportem „Salary trends report” organizacji ECA, która przeprowadza analizę wzrostów obecnych i przyszłych płac dla pracowników w 69 krajach, mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mogli liczyć w 2019 na wzrost zarobków o 0.8 procent, czyli dwukrotnie więcej niż w roku 2018.

Steven Kilfedder z ECA powiedział:

- Wzrost zarobków o 0.8 procent, którego możemy spodziewać się w 2019 roku, jest dwa razy większy niż wzrost w roku 2018. (…) Nadal nie wiemy, jaki wpływ będzie miał Brexit na inflację i zarobki w Wielkiej Brytanii. Bez względu jednak na to, jaka umowa zostanie zawarta lub w ogóle nie dojdzie do porozumienia z UE, będzie to miało długoterminowy wpływ na pensje oraz wzrost cen, a dane te mogą zmienić się znacząco w zależności od tego, co się wydarzy do marca 2019 roku, kiedy to Wielka Brytania oficjalnie opuści Unię – powiedział Kilfedder.

Dodał także, że największy wzrost pensji mogą spodziewać się w 2019 roku mieszkańcy Indii (5.1-procentowy wzrost), w następnej kolejności Wietnamczycy (4.2 procent), mieszkańcy Indonezji, Chin i Tajlandii na poziomie 4.1 procent.

