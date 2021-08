Pracownicy w UK odczuwają silny lęk w związku z powrotem do biur

Co jest powodem tej sytuacji?

Prcownicy w UK nie chcą wracać do biur

Jak wynika z badań pracownicy na Wyspach, którzy będą musieli zrezygnować z pracy zdalnej i wrócić do biur, odczuwają silny lęk. Czym jest on spowodowany?

W obliczu powortu do pracy w biurach osoby zatrudnione w UK nie czują się najlepiej i generalnie znajdują się w kiepskim stanie psychicznym. Co więcej, odczuwają silną presję, aby ukrywać swoje problemy ze zdrowiem psychicznym przed kolegami i koleżankami. W dodatku, pandemia sprawiła, że czują się mniej zdolni do radzenia z problemami.

Około połowa (51%) respondentów ankiety stwierdziła, że ​​odczuwa presję, aby w pracy zachować twarz, udawać, że wszystko jest w najlepszym porządku, gdy w rzeczywistości około 40% czuje się znacznie gorzej. Mniej niż jedna osoba na sześć (16%) czuje, że w pracy nie ma odpowiedniego wsparcia pod kątem psychicznym. Z kolei aż 81% pracowników oczekuje pomocy od pracodawcy w razie problemów na tym tle. Wynik badań przeprowadzonych przez Lime Insurance pojawiły się w okresie, gdy brytyjski rząd mocno naciska na brytyjską siłę roboczą, aby wróciła do biur i przestała pracować z domu.

Kanclerz skarbu Rishi Sunak zasugerował, że powrót do pracy biurowej jest szczególnie ważny dla młodych ludzi. "Wątpię, czy miałbym tak silne relacje i wysokie kompetencje, gdybym odbywał letni staż lub pierwszą część mojej kariery przez Teamsy lub Zooma. Dlatego uważam, że szczególnie dla młodych ludzi możliwość fizycznego przebywania w biurze jest bardzo cenna" - komentował członek brytyjskiego rządu dla LinkedIn News.

Jak jednak pokazują wyniki badania ludzie czują się wciąż niegotowi do powrotu do pracy w biurze. Wciąż odczuwają psychiczne skutki pandemii i negatywny wpływ izolacji od innych. Wyniki sondażu sugerują, że wielu pracowników obawia się ponownego przebywania w pobliżu innych ludzi, w sytuacji, gdy zmagają się z problemami mentalnymi.

Co jest powodem tej sytuacji?

Prawie co piąty ankietowany stwierdził, że obawia się, że jego stres będzie widoczny dla innych, podczas gdy 26% stwierdziło, że kompletnie sobie nie radzi. Młodzi ludzie zmagają się z tymi wyzwaniami w jeszcze większym stopniu. Dla nich powrót do regularnej pracy biurowej może być jeszcze boleśniejszy. Rzeczone badania sugerują, że 43% kobiet w przedziale wiekowym 16-24 lata i 49% mężczyzn czuje się teraz mniej odporna na wyzwania związane z ich regularną pracą, niż przed pandemią.