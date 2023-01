Pracownicy Tesco zamiast świątecznego bonusu otrzymali cukierki Quality Street

Pracownicy Tesco drugi rok z rzędu nie otrzymali premii świątecznej. Niektórzy za swoje wysiłki dostali jedynie pudełko cukierków Quality Street.

Tesco nie docenia swoich pracowników?

Świąteczne premie nie są oczywiście obowiązkowe, ale firmy, które trzymają jakieś podstawowe standardy, przyznają swoim pracownikom w grudniu bonusy i premie za wysiłek włożony w pracę przez cały rok. Niestety od dwóch lat do takich firm nie należy sieć supermarketów Tesco, której pracownicy po raz kolejny musieli przełknąć gorzką pigułkę. Pracownicy niektórych sklepów wyznali jedynie na łamach mediów, że przed Świętami Bożego Narodzenia otrzymali jedynie pudełko cukierków Quality Streets. Prezent, można by powiedzieć, iście przydatny w dobie galopujących cen i kryzysu kosztów życia.





W 2020, czyli w czasie pandemii koronawirusa, brytyjski gigant wypłacił pracownikom premię świąteczną w wysokości 10 proc. pensji, a we wcześniejszych latach rozdawał swoim pracownikom bony zakupowe. Ale teraz sieć zdaje się zapomniała już o tym, jak ważni byli jej pracownicy w dobie pandemii.

Tesco broni się, że między siecią i pracownikami obowiązują inne zasady

Tesco nie czuje się winne z powodu niewypłacenia pracownikom świątecznej premii i zaznacza,że zamiast kuponów lub premii pieniężnych supermarket podwoił rabaty dla pracowników do 20 proc. w wybrane dni. Poza tym w swoim raporcie za rok 2022 Tesco poinformowało, że w 2019 r. uzgodniło ze związkami zawodowymi, że regularna premia pieniężna – wypłacana niegdyś w marcu – zostanie zniesiona w zamian za wyższą podstawową stawkę wynagrodzenia. Od lipca 2022 r. Tesco podniosło stawkę wynagrodzenia do minimum £10,10 za godzinę pracy i ponownie do £10,30 w październiku. A to oznacza, że pracownicy sklepów odnotowali w ubiegłym roku całkowity wzrost wynagrodzeń o 8 proc., co było znacznie wyższą podwyżką niż średni wzrost wynagrodzeń w sektorze prywatnym.

Nie oznacza to jednak, że przy galopujących cenach i kryzysie kosztów życia - z inflacją CPI na poziomie 10,7 proc., wielu pracowników miało nadzieję na coś więcej niż pudełko czekoladek pod koniec trudnego roku 2022. Zwłaszcza, że supermarkety mogą zeszły rok uznać za udany, biorąc pod uwagę że wiele osób przestało dla zaoszczędzenia pieniędzy jadać na zewnątrz, tylko skupiło się na gotowaniu w domu. Z raportu opublikowanego w grudniu prze Kantar wynika, że brytyjskie gospodarstwa domowe wydały w tym miesiącu o £1,1 mld więcej na artykuły spożywcze niż w zeszłym roku.



