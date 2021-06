Pracownicy Tesco wygrali w sądzie ze swoim pracodawcą walkę ws. równości płac

Obecni i byli pracownicy Tesco wygrali istotny spór prawny w dotyczący równości płac. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł na ich korzyść. Ich roszczenie dotyczące równego wynagrodzenia może być oparte na prawie unijnym.

Co było przedmiotem sporu osób zatrudnionych w Tesco z ich obecnym lub byłym pracodawcą? Pracownicy sklepów Tesco - głównie były o kobiety - argumentowali, że nie otrzymują takiej samej płacy za pracę o równej wartości co ich współpracownicy zatrudnieni w centrach dystrybucyjnych. Ich zdaniem narusza to nie tylko prawo brytyjskie, ale również prawo unijne. W sądowej batalii stronę pokrzywdzonych pracowników reprezentowała kancelaria Leigh Day. Sprawa w kwestii legalności działań firmy, która jest największym sprzedawcą detalicznym w Wielkiej Brytanii, trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak czytamy na łamach BBC kluczowe w tej sprawie było rozstrzygnięcie konkretnego aspektu prawa europejskiego - tzw. testu "jednego źródła" - i czy ma on zastosowanie w firmach operujących na terenie Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z prawem obowiązującym w UK każdy pracownik może porównać swoje zarobki z innym współpracownikiem z innego zakładu, tak długo, jak "jedno źródło" jest w stanie skorygować potencjalną różnicę w zarobkach. W przypadku Tesco chodziło o wiele ról wykonywanych w różnych placówkach giganta rynku detalicznego - od sklepów do centrów dystrybucyjnych.

Warto w tym miejscu dodać, że brytyjski Sąd Najwyższy na początku 2021 roku wydał wyrok w podobnej sprawie, tyle że dotyczącej sieci Asda. Jej pracownicy mogą porównywać swoje zarobki z zarobkami swoich współpracowników w centrach dystrybucyjnych, jednak orzeczenie to opierało się na prawie brytyjskim, a nie unijnym. W sprawie Tesco Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł na korzyść pracowników.

Co to oznacza? "Ten wyrok wzmacnia orzeczenie [brytyjskiego] Sądu Najwyższego, że role pracowników sklepów można porównać z rolami ich kolegów w centrach dystrybucyjnych w celu zapewnienia równej płacy. Przez długi czas pracodawcy argumentowali, że brytyjskie prawo w tym obszarze pozostaje niejasne, ale ta ocena jest prosta. Jeśli istnieje jeden organ odpowiedzialny za zapewnienie równości, role są porównywalne" - przekazała kancelaria Leigh Day, jak czytamy na łamach BBC.

"Miejsca pracy w naszych sklepach i centrach dystrybucji są różne. Wymagają różnych umiejętności i mają różne wymagania, co prowadzi do różnic w zarobkach - i nie ma to nic wspólnego z płcią" - to z kolei oficjalne stanowisko Tesco w tej sprawie.