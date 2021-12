Pracownicy sieci ASDA grożą strajkiem - w obliczu inflacji domagają się "znaczących" podwyżek

Pracownicy sieci brytyjskich supermarketów ASDA grożą strajkiem w sezonie świątecznym spowodowanym odmówieniem im "znaczących" podwyżek. Związek zawodowy GMB rozpoczął już konsultacje, a wyniki głosownia w tej sprawie poznamy 20 grudnia 2021 roku.

Czy pracownicy zatrudnieni w ASDA w czasie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zaprzestaną pracy i ruszą z akcją protestacyjną? Trwają przygotowania do głosowania w sprawie strajku. Przyczyną decyzji w tej sprawie jest odmowa "znaczącej" podwyżki płac dla personelu dystrybucyjnego. Przedstawiciele związku zawodowego decyzje władz firmy w czasach rosnącej inflacji nazwali "kopniakiem w zęby" zadanym "key workerom" zatrudnionym w ASDA. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do 20 grudnia 2021, jednak nic nie wskazuje na to, aby ewentualna akcja protestacyjna odbyła się jeszcze w tym roku czy w sezonie świątecznym. Jak czytamy na łamach "The Daily Mirror" miałaby ona mieć miejsce dopiero po Nowym Roku.

Pracownicy kolejnej sieci retail zapowiadają strajk

"Pracownicy podczas pandemii Covid-19 ryzykowali własnym życiem, aby ludzi mogli kupić jedzenie i pomogli firmie osiągnąć zysk w wysokości prawie 500 milionów funtów" - komentowała Nadine Houghton z GMB. "Pracownicy, którzy widzieli, jak ich koledzy tracili życie z powodu koronawirusa, teraz nie są poważnie traktowani w związku z ich uzasadnionymi żądaniami podwyżki płac. To hańba!" - dodaje Houghton.

Rzecznik prasowy firmy ASDA zwraca uwagę, że poza porozumieniem zwartym w maju dotyczącym wzrostu płac w przeciągu najbliższych dwóch lat, zaoferowano dodatkowe świadczenie dla kierowców ciężarówek w wysokości 1000 funtów. "Ponieważ nasze coroczne negocjacje płacowe właśnie się rozpoczęły i dyskusje trwają, wszelkie rozmowy o akcji protestacyjnej są przedwczesne" - zaznaczał.

Po Tesco do podobnej decyzji skłania się personel firmy ASDA

Przypomnijmy, do strajku sposobią się także pracownicy w Tesco. Pracownicy brytyjskich centrów dystrybucyjnych tej sieci zaplanowali strajki tuż przed Bożym Narodzeniem. Czy w sklepach jednej z największych sieci supermarketów w UK zobaczymy puste półki podczas świątecznych zakupów? Gdzie, kiedy i dlaczego odbędą się protesty? Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Pracownicy Tesco planują strajki tuż przed świętami. Czy czekają nas puste półki w supermarketach?" i do niego odsyłamy po wszelkie szczegóły w związku z tą sprawą.

ASDA to brytyjska sieć marketów założona w 1949 roku w Wakefield. Jej siedziba mieści się w Leeds. Firma zatrudnia około 165 tysięcy pracowników, a na terenie UK funkcjonuje 632 sklepów tej sieci. W 2019 roku jej zysk operacyjny (EBIT) wyniósł około 584.2 miliona funtów.