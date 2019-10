Pracownicy sezonowi z UE coraz częściej omijają Wielką Brytanię z powodu brexitowego chaosu. Czy Polacy stanowią wyjątek?

W brytyjskich gospodarstwach rolnych w pierwszej połowie roku brakowało ok. 10 proc. siły roboczej.

Pracownicy sezonowi z Unii Europejskiej coraz rzadziej przyjeżdżają do UK - z powodu brexitowego chaosu.

„ITV News” opublikowało dane, wskazujące na marnotrawstwo ton żywności w UK z powodu zbyt małej liczby rąk do pracy na brytyjskich farmach. Okazało się, że Wielka Brytania nie była w tym roku popularnym wyborem pracowników sezonowych z Unii Europejskiej, przez co część upraw przepadła, ponieważ nie została zebrana w odpowiednim czasie.

Sezonowi pracownicy z UE coraz częściej trzymają się z dala od Wielkiej Brytanii, obawiając się chaosu związanego z ryzykiem twardego Brexitu. Według „ITV News”, większość osób zatrudniających się przy zbiorach upraw czy innych pracach rolnych w UK pochodziła dotąd z Europy Wschodniej. Brytyjscy rolnicy winą za zmarnowane w tym roku uprawy obarczają rząd, który nie dopuścił większej liczby pracowników spoza UE.

Ryzyko twardego Brexitu i związana z tym niestabilność funta, a także lepsze niż dotąd warunki pracy w krajach ojczystych - oto najważniejsze powody spadku liczby pracowników sezonowych w Wielkiej Brytanii. Dane, uzyskane przez „ITV News” od National Farmers’ Union of England and Wales (NFU) pokazały m.in., że od stycznia do sierpnia tego roku w gospodarstwach rolnych brakowało aż 3 602 pracowników - liczba ta stanowi 10 proc. sezonowej siły roboczej na ten okres. Z kolei w sierpniu niedobór pracowników sięgnął już 17,6 proc.

Co więcej, dziennikarze „ITV News”, rozmawiając z przedstawicielami jednaj z agencji rolnictwa, ustalili, że w agencji tej niedobór pracowników osiągnął nawet 27 proc., a informatorzy przewidywali dalszy spadek, który w październiku ma przynieść aż 60-procentowy brak siły roboczej.

Rolnicy za zaistniały problem obwiniają rząd UK, mówiąc, że gdyby podwyższono limit sezonowych pracowników rolnych spoza UE - który obecnie wynosi 2 500 - to udałoby się uniknąć tak ogromnego marnotrawstwa upraw.

Rzecznik Ministerstwa Środowiska, Żywności i Spraw Wsi powiedział na łamach „ITV News”: - „Obywatele UE mogą nadal przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii do pracy w 2019 i 2020 roku, niezależnie od tego, czy Wielka Brytania osiągnie porozumienie z UE”.

