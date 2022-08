Pracownicy ochrony na tym brytyjskim lotnisku przymierzają się do strajku. Żądają wyższych płac

Fot. Getty

Wiemy, jak potężny chaos na lotniskach spowodowały w tym roku braki kadrowe wśród pracowników ochrony. Tymczasem w jednym z brytyjskich portów lotniczych pracownicy ochrony przymierzają się do strajku, ponieważ mają już dość zbyt niskich zarobków.

Pracownicy ochrony na lotnisku Leeds Bradford zdecydowali się na przeprowadzenie akcji strajkowej z uwagi na zbyt niskie zarobki. Zarząd związku GMB poinformował, że menedżerowie lotniska wdrożyli premie uznaniowe i premie zależne od osiąganych wyników, ale te nie są dostępne dla wielu pracowników ochrony. Związek apeluje zatem o natychmiastowe i konkretne podniesienie stawki godzinowej dla pracowników ochrony. Jeśli apel nie zostanie wysłuchany, a pracownicy ochrony nie otrzymają „znaczącej oferty” podwyżki, to osoby zrzeszone w związku GMB odejdą od stanowisk pracy pod koniec sierpnia.

Pracownicy lotnisk mają dość

Decyzja o rozpoczęciu akcji strajkowej z końcem sierpnia w razie niespełnienia żądań dotyczących podwyżki płac przez władze lotniska to kolejny dowód na to, że osoby zatrudnione w szeroko pojętym sektorze transportu w UK mają dość niskich wynagrodzeń. - To wyraźny wynik, z bardzo wysokim odsetkiem odpowiedzi, większość głosów oddano w ciągu pierwszych dwóch dni głosowania, takie jest wzburzenie i motywacja naszych członków, aby upewnić się, że w końcu zostaną wysłuchani. Wszystko, o co proszą, to wynagrodzenie, które zapewni im przyzwoity standard życia. Nasi członkowie byli [dotychczas] niesamowicie cierpliwi, ale oferowane uznaniowe premie za wyniki nie są godne zaufania, są spóźnione i nie zastępują podwyżki godzinowej. [Pracownicy] nie są gotowi dłużej czekać na szacunek i wynagrodzenie, na jakie zasługują od swojego pracodawcy, ale są naprawdę otwarci na konstruktywne negocjacje, które utorują drogę do satysfakcjonującego rozwiązania – zaznaczyła przedstawicielka GMB, Rachel Dix.

