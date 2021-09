Pracownicy NHS będą zobowiązani do zaszczepienia się przeciwko Covid-19? To może doprowadzić do kryzysu w służbie zdrowia

Fot. Getty

Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister zdrowia Sajid Javid przymierza się do wprowadzenia obowiązkowych szczepień wśród pracowników NHS. Chodzi o to, by w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się Covid-19 w szpitalach i innych placówkach medycznych w UK.

Czy szczepienie przeciwko koronawirusowi będzie już wkrótce obowiązkowe w przypadku pracowników NHS? Z informacji, które uzyskał „The Sunday Telegraph” wynika, że minister zdrowia Sajid Javid jest takiemu rozwiązaniu przychylny. Rząd ma być zdania, że uczynienie ze szczepionek warunku zatrudnienia pomogłoby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w placówkach opieki zdrowotnej, a tym samym zmniejszyłoby liczbę dodatkowych zgonów związanych z Covid-19.

Z danych zgromadzonych przez NHS England wynika, że na dzień 11 kwietnia choćby jednej dawki szczepionki nie przyjęło ok. 190 000 pracowników służby zdrowia. Mimo to związek zawodowy Unison przestrzega rząd przed wprowadzaniem obligatoryjności szczepień, ponieważ polityka “no jab, no job” może doprowadzić do załamania służby zdrowia.

Pracownicy NHS będą obowiązkowo szczepieni przeciwko Covid-19?

Wielu ekspertów obawia się, że wprowadzenie obowiązku szczepień w brytyjskim NHS doprowadzi do odejścia z pracy wielu medyków, pielęgniarek i innych pracowników. Podobnie dzieje się właśnie w sektorze opieki, z którego masowo odchodzą pracownicy przeciwni obowiązkowi szczepień. W ostatnim czasie Wielką Brytanię obiegła wiadomość, że pracownicy opieki społecznej, którzy nie zgadzają się na obligatoryjne szczepienia, porzucają dotychczasowe zajęcie na rzecz pracy w Amazonie! Z szacunków rządu wynika, że niezaszczepionych pracowników opieki społecznej, których sektor może stracić w najbliższym czasie (pracowników, którzy nie zaszczepią się podwójną dawką do 11 listopada) może być nawet 68 000.