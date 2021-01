Pracownicy medyczni i policja apelują, aby zostać w domu

artykuł sponsorowany

Z nowym wariantem wirusa, który rozprzestrzenia się o 50-70% szybciej niż w przypadku poprzedniego nasilenia pandemii, pracownicy medyczni apelują do społeczeństwa, aby zachowywali się tak, jakby mieli wirusa i pozostawali w domach, chyba, że muszą podjąć natychmiastowe i niezbędne aktywności.

Lekarze i policjanci wspólnie nawołują, aby ludzie nie naginali zasad, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19 i zredukowali obciążenie sektora

Około jedna na trzy osoby z Covid-19 nie ma objawów, i więcej niż jedna na 30 osób jest zakażona wirusem w niektórych regionach kraju, zatem naginanie zasad może być fatalne w skutkach

Całą sytuację obrazuje opublikowana nowa infografika, na której Dr Ranj Singh wyjaśnia stopień zainfekowania nowym wariantem Covid-19 i podkreśla, jak bardzo ważne jest pozostanie w domu

Nowy, bardzo zaraźliwy wariant Covid-19 rozprzestrzenia się szybko, około 50-70% szybciej niż poprzedni z 2020 roku, powodując zwiększoną presję na i tak przeciążony NHS oraz powoduje większą liczbę zgonów. Liczba R- wskaźnik zakażeń wzrosła do 1.3 w wielu częściach kraju, w porównaniu do 0.9 z okresu największego wzrostu zachorowań w zeszłym roku, powodując, że kraj znajduje się w stanie wyjątkowym.

Służby medyczne i policja apelują do społeczeństwa, aby zachowywali się rozsądnie w ten weekend i przestali zakażać innych. Należy stosować się do reguł, które są absolutnie niezbędne dla kraju, aby zredukować obciążenie NHS i zminimalizować liczbę przypadków śmierci z powodu Covid-19. Jakiekolwiek odstępstwo od tych reguł może być fatalne w skutkach dla innych.

Biorąc pod uwagę, że jedna trzecia zarażonych nie ma objawów, przekaz od służb medycznych jest jasny- wszyscy musimy zachowywać się jakbyśmy mieli wirusa i rozumieli, że naginanie zasad powoduje dalsze rozprzestrzenianie się wirusa, co powoduje ogromne obciążenie i tak już przeciążonego NHS-u.

Dzisiaj został opublikowany krótki filmik z infografiką, który powstał na podstawie danych NERVTAG, aby pokazać jak szybko się rozprzestrzenia się nowy wariant Covid-19. Film pokazuje, że w niektórych rejonach kraju jedna osoba na trzydzieści jest zainfekowana, zatem naginanie zasad może być fatalne w skutkach.

Wyobraź sobie, że na 100 osób żyjących na jednej ulicy, 6 osób może być zakażonych.

Średnio 11 osób, które cię obserwują na social mediach może być zainfekowanych Covid-19.

Na stadionie wielkości Wembley byłby to ekwiwalent 3000 fanów!

Narratorem filmu jest Dr Ranj Singh z NHS, a sam film pojawi się na social mediach oraz w mediach tradycyjnych.

TUTAJ FILM:

Prośba do narodu Dr Ranja:

„Proszę nie ryzykujcie zakażeniem czy zarażeniem się wirusem i zostańcie w domu na tyle, na ile to jest możliwe. Wiem, że to może być trudne i jesteście już znudzeni wytycznymi, ale proszę Was w imieniu moich kolegów z NHS, zostańcie w domu. Widzę jak w moim szpitalu zespół przestaje sobie radzić z ilością opieki, która jest niezbędna dla coraz większej ilości ludzi cierpiących z powodu zakażenia tym wyniszczającym wirusem.

“Jeśli wychodzisz, aby poćwiczyć, rób to w najbliższej okolicy. Nigdy nie podejmuj aktywności fizycznej z więcej niż jedną osobą z innego gospodarstwa domowego i trzymajcie dystans minimum 2 metrów od siebie. Jeśli musisz iść do sklepu, idź sam, zakładaj maskę, kiedy jesteś w pomieszczeniu zamkniętym myj ręce przed wyjściem i zaraz po przyjściu. Wszyscy musimy być czujni- spotkanie z kimś w supermarkecie, kto używał tego samego wózka zakupowego lub koszyka może skutkować zakażeniem koronawirusem.”

Przekaz jest jasny: zostań w domu.

Jeśli musisz wyjść:

trzymaj się dwa metry od innych

zakładaj maskę zakrywającą nos i usta, kiedy jesteś w pomieszczeniu zamkniętym

ciągle myj ręce.

Jeśli musisz iść do sklepu, idź sam i ogranicz wizyty. Ktoś w supermarkecie, kto używał tego samego wózka czy koszyka mógł być zakażony Covid-19.

Jeśli musisz wyjść, aby uprawiać sport, rób to lokalnie i nigdy w towarzystwie więcej niż jednej osoby z innego gospodarstwa domowego, i zawsze zachowuj dystans.

Podczas gdy większość społeczeństwa przestrzega zasad, zachowanie niektórych, którzy je ignorują czy naginają, sprawia, że każdy jest narażony na większe ryzyko i wywiera ogromny nacisk na służbę zdrowia w całym kraju.

Przewodniczący krajowej rady policji Martin Hewitt mówi:

„Jesteśmy w najbardziej niebezpiecznym punkcie pandemii i każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za robienie wszystkiego co możliwe, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.”

“Najłatwiejszą metodą zachowania bezpieczeństwa swojej rodziny i przyjaciół jest niewychodzenie z domu. Jeśli musisz wyjść, zapytaj siebie, czy ta podróż jest niezbędna i jeśli tak jest, jaki jest najbezpieczniejszy sposób na zminimalizowanie kontaktów z innymi.

“Podczas gdy większość z nas przestrzega zasad i pozostaje w domu, policja będzie obecna na ulicach zwalczała objawy niesubordynacji. Nie będziemy się powstrzymywać przed karami finansowymi dla tych, którzy z premedytacją łamią zasady, nie biorąc pod uwagę bezpieczeństwa innych.”

Szczepionka jest naszą nadzieją na przyszłość, ale wzrastająca liczba infekcji i śmierci wymaga od nas dostosowania się do reguł właśnie teraz. Sytuacja jest poważna dla każdego. Wszyscy musimy dostosować się do reguł i Zostać w domu> Chronić NHS> Ratować życie.

Odwiedź gov.uk/coronavirus aby dowiedzieć się więcej.